Bilder gegen den Krieg - Illustrationen aus der Ukraine

Die Stadt Neuss zeigt Arbeiten ukrainischer Illustrator*innen zur Situation in der Ukraine, angesichts des weiter andauernden Krieges. Pictoric, ein Zusammenschluss ukrainischer Illustrator*innen, sammelt seit Monaten unter dem Hashtag #SupportUkrainePIC Arbeiten, die sich mit dem Einmarsch der russischen Armee beschäftigen: mal plakativ, mal kämpferisch, mal abstrakt, auch mal verstörend. Diese Bilder zeigen den Schmerz der Kriegsverbrechen, den die Menschen in der Ukraine spüren. Eine Auswahl der Arbeiten war bereits in über 30 Ausstellungen in zahlreichen Ländern zu sehen. Nun zeigt die Stadt Neuss 50 Illustrationen im RomaNEum.

Unter den Künstler*innen ist auch die Kiewer Illustratorin Anna Sarwina, die aktuell in Köln lebt und Mitbegründerin von Pictoric ist: „Nachdem die ukrainischen Illustratorinnen und Illustratoren den Schock der ersten Tage der russischen Invasion überwunden hatten, begannen sie, ihr künstlerisches Talent zu nutzen, um durch Information Widerstand zu leisten. Der Krieg traf uns an verschiedenen Orten und unter verschiedenen Umständen, aber wir alle begannen sofort, die russischen Kriegsverbrechen in Illustrationen zu dokumentieren.”

Die Ausstellung "Illustrationen aus der Ukraine" wird gezeigt bis zum 15. Februar 2023 im RomaNEum, Brückstraße 1, 41460 Neuss.