Internationale Tanzwochen: „Corpus“ statt „Casablanca“

Äußerst bedauerlich ist die Absage des Gastspiels des Scapino Ballet Rottderdam, die die Stadt Neuss sehr kurzfristig erreichte. Stattdessen ist es gelungen, das renommierte Thüringer Staatsballett mit einer Choreographie seiner Ballettdirektorin Silvana Schröder für Donnerstag, 19. Januar 2023, 20 Uhr nach Neuss zu holen.

Schröder entwickelt stets emotional packende Choreographien zu selbst gestellten Themen, in denen alle Tänzer*innen gleich wichtig sind. Große Ensemblechoreografien sind eines ihrer Markenzeichen. So auch in dem Stück »Corpus«, einem energiegeladenen, rhythmisch-pulsierenden Schwergewicht, das das Publikum tief in den Bann zieht und auf eine emotional-sinnliche Reise einlädt.

»Wozu ist mein Körper eigentlich fähig?«, oder »Wie stehe ich zu mir selbst und zu meinem Umfeld?«: Diese Fragen bilden den Dreh- und Angelpunkt der vielschichtigen Choreographie »Corpus«. Silvana Schröders zeitgenössisches Ballett erzählt in assoziativen Bildern die Geschichte eines Individuums von der Geburt bis zum Ende. Werden, Sein und Vergänglichkeit des Menschen im Spiegel seiner Umwelt bilden das Motiv des Abends.

Alle Infos zum Programm sind zu finden im Internet unter tanzwochen.de.

Tickets:



Tickets sind erhältlich über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9, unter tanzwochen.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

VRR inklusive:

Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.