Internationale Tanzwochen: Hofesh Shechter (ausverkauft!)

Die Internationalen Tanzwochen feiern ihren krönenden Saisonabschluss mit der atemberaubenden Doppelshow „Double Murder“ der weltweit gefeierten Hofesh Shechter Company.

Zu erleben ist die bereits seit langem ausverkaufte Show am Samstag, 1. April 2023, 20 Uhr in der Stadthalle Neuss, Selikumer Straße 25.

Die Tänzer*innen zeigen die zwei diametral entgegengesetzten Teile, Clowns und The Fix, der Choreographie Double Murder, die gleich zu Beginn mit urwüchsigem, wummerndem Sound beginnt. In dem Stück Clowns geht es um die Widersprüchlichkeit des Lebens. Die Protagonist*innen der Choreographie geraten in gewalttätige Auseinandersetzungen, die in Barbarei enden und das Ende der Zivilisation versinnbildlichen.

Im Gegensatz dazu, wie ein Fotonegativ, kommt The Fix daher. Eine fürsorgliche Gemeinschaft feiert sich selbst. Es geht um Heimat, Schutz und Mitgefühl. Die Endzeitstimmung von Clowns wird in The Fix einem Heilungsprozess unterzogen und nimmt ein gutes Ende.

Der Bewegungsstil von Hofesh Shechter hat Einflüsse von Clubbing und Volkstanz, immer kraftvoll und emotional, manchmal schnell und intensiv wie in Clowns - oder sanft, meditativ und intim wie in The Fix. Shechter selbst wird in Besprechungen als "eine Kombination aus Tanzmacher und Rockstar" beschrieben. Er ist auch Schlagzeuger und Komponist und schreibt seine gesamte Musik selbst. Sein Musikstil ist cineastisch, oft treibend und perkussionslastig, aber in The Fix kontrastiert er dies mit sanften, rollenden, meditativen Klängen.

Double Murder wird von der International Music and Art Foundation unterstützt.

Die kommende Saison der Internationalen Tanzwochen 2023/24 startet nach der Sommerpause. Die Programmplanung steht kurz vor der Fertigstellung und wird voraussichtlich im Juni 2023 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Tickets:

Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

VRR inklusive :

Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.