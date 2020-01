ubergeordnete Seite Sie sind hier: Startseite Kultur Julius Brauckmann im Atelierhaus

Julius Brauckmann im Atelierhaus Kunstförderpreisträger präsentiert vom 30. Januar - 9. Februar seine Austellung "ok." im Atelierhaus an der Hansastraße. Vernissage ist am 30.01.20 um 19:00 Uhr. https://www.neuss.de/kultur/julius-brauckmann-im-atelierhaus https://www.neuss.de/kultur/julius-brauckmann-im-atelierhaus/@@images/a14baa7c-9e9f-4c81-98ef-405ed78c6f0d.jpeg

Julius Brauckmann O.K.

Julius Brauckmann im Atelierhaus

Kunstförderpreisträger präsentiert vom 30. Januar - 9. Februar seine Austellung "ok." im Atelierhaus an der Hansastraße. Vernissage ist am 30.01.20 um 19:00 Uhr.