Künstler*innen im Portrait

Die Filme zeigen teils Eindrücke der künstlerischen Arbeit durch Konzertmitschnitte oder die Betrachtung einzelner Arbeiten/Werke durch die Kamera. Im Vordergrund steht ein Dialog mit einem Interviewpartner. In der Gesamtheit soll so ein Eindruck zum künstlerischen Wirken der jeweiligen Person in und für Neuss entstehen.

Bisher liegen Portraits und Filme zu den nachfogenden Persönlichkeiten vor und können über Youtube. de oder Vimeo. com abgerufen bzw. angesehen werden:

Walter Cüppers, Maler und Dozent der damaligen Pädagogischen Hochschule Neuss

Lajos Dudas, international renommierter Jazz-Klarinettist

Rolf Geissler, Grafiker und Zeichner mit eigener Werkstatt auf der Büttgerstraße

Heinz Gilges, Maler, Architekt und Mundart-Künstler

Cordt-Wilhelm Hegerfeldt, langjähriger Kantor der Christuskirche

Rudolf Küppers, Architekt

Professor Wilhelm Schepping, Musiker und Musikwissenschaftler (zwei Filme, der eine zum Musiker, der andere zum Wissenschaftler)

Mit einem Interview/Film zu Dr. Heinz-Günther Hüsch wurde zuletzt eine zweite Reihe mit dem Titel "Zeitzeugen im Portrait" eingeführt.

Weitere Filme zu beiden Reihen sind abgedreht und werden der Öffentlichkeit vorgestellt.

Hier gelangen Sie zu den Filmen bei YouTube. Bei Vimeo.com bitten wir das Suchfeld zu nutzen und den Namen des Künstlers einzugeben.