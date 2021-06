Rüdiger Hempel Rüdiger Hempel wurde 1939 in Danzig geboren. Er studierte in den Jahren 1961 bis 1967 an den Kunstakademien Berlin und Düsseldorf, u. a. bei Professor Otto Coester. https://www.neuss.de/kultur/kuenstlerportraets/ruediger-hempel/ruediger-hempel https://www.neuss.de/kultur/kuenstlerportraets/ruediger-hempel/ruediger-hempel/@@images/529f1637-e4da-44dc-9404-c6a7accb94d1.png

Rüdiger Hempel

Rüdiger Hempel wurde 1939 in Danzig geboren. Er studierte in den Jahren 1961 bis 1967 an den Kunstakademien Berlin und Düsseldorf, u. a. bei Professor Otto Coester.