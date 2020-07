Freitag, 24. Juli

19.30 Uhr

Comedy ConneXion

In der Alten Post haben wir sie erlebt, bei zwei erfolgreichen Deutschland-Tourneen

war das Publikum begeistert: Wenn die drei zwerchfellerschütternden Comedians Benaissa Lamroubal, Khalid Bounouar und Samed Warug loslegen, bleibt kein Auge trocken. Und das ist gut so: denn Lachen verbindet.

Samstag, 25. Juli

15.30 Uhr

Kindertheater: Ein Schatz auf der Pirateninsel

Daria Nitschke und die Puppen ihrer Märchenbühne bringen ein vergnügliches Theaterstück in den Kulturgarten; der verwandelt sich flugs in die Pirateninsel, auf der Käpt`n Maus, Igelbert Kratz und Dicki Tam nach verborgenen Schätzen graben.









19.30 Uhr

Interkulturgarten: Simav Hussein und der syrische Friedenschor



Der syrische Friedenschor besteht aus jungen Syrern aus München. Einige Ensemblemitglieder sangen bereits bei Mozart-Opernproduktionen im Bayerischen Landtag, beim Bürgerfest des Bundespräsidenten Joachim Gauck und der ZDF-Sendung „Die Anstalt“. Der Friedenschor wurde 2017 von Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgezeichnet.

Die aus Syrien stammende kurdische Newcomerin Simav Hussein beeindruckt durch ihre sensible Neuinterpretation klassischer kurdischer Musik. Ihr moderner Ansatz eröffnet einen tiefen Blick hinein in den zarten Ausdruck einer Künstlerin, die ihr kurdisches Erbe im Wandel einer sich verändernden Moderne neu aufleben lässt.

Sonntag, 26. Juli

17.30 Uhr

Fug und Janina: Wissen macht Ah!

Fug heißt eigentlich Fulgenico und moderiert seit zehn Jahren zusammen mit Janina und ihrer Ukulele Wissen macht Ah!, Die Sendung mit der Maus und anderes, was Kinder von 3 – 99 interessiert. Und das nicht nur im Studio, sondern auch live und unterwegs wie jetzt im Neusser Kulturgarten, wo Fug und Janina mit Musik und Geschichten Unfug für die ganze Familie treiben.





19.30 Uhr

Tamilische Nacht

CJ Germany ist Schauspieler, Sänger und Geiger und als solcher eine recht ungewöhnliche Figur auf dem Gebiet von Rock & Pop: Immer wieder brechen aus seiner Musik die Klänge und fesselnden Melodien seiner tamilischen Vorfahren hervor – Vermächtnisse der alten Kultur von Sri Lanka, wo auch die Wiege der sechs jungen Neusser Tamilen steht, die unter dem Namen All4one den Tänzen ihrer Heimat mit moderner Musik auf neue Sprünge helfen.



Montag, 27. Juli

19.30 Uhr

Eddy Schulz: Alltagskatastrophen

Der Liedermacher Eddy Schulz sinnt singend über Hirngespinste, Beziehungs- und andere Katastrophen nach. Begleitet wird er bei diesem Spaziergang durch den Alltag von dem Gitarristen Tim Steiner und dem Schlagzeuger Hanno Kerstan auf dem Cajón, der peruanischen Kistentrommel.





















Donnerstag, 30. Juli

17.30 Uhr

Arabian Groove

In Jamals Rheinorchester geht die traditionelle Musik des arabischen Raums – von Syrien bis zur Sahara – eine unverwechselbare und unwiderstehliche Synthese mit Jazz,

Rock und Pop ein.





19.30 Uhr

DAT ROSI – Corona Spezial

Die Kabarettistin Sabine Wiegand rodet den Kulturgarten. Nach wochenlanger Isolation mit Ehemann Manfred will Dat Rosi nur noch eins: „Endlich raus ausse Hütte!“ Sie kramt im Archiv und kommt mit einem ganz frischen Blumenstrauß aus alten Hits und neuen Gags in den Führring.





Freitag, 31. Juli

17.30 Uhr

Kindertheater: Die Made in China

Eine kleine Made ist von daheim ausgebüxt und nach China gewandert. Was sie da erlebt, schreibt sie dem Kinderzauberer Guido Hoehne (vom Theater am Schlachthof) – und der erzählt es seinen kleinen und großen Zuschauern.





19.30 Uhr

Udo Klopke Akustik Trio

Für sein Album Make me an offer hat der Gitarrist Udo Klopke beim deutschen Rock & Pop Preis den ersten Platz erreicht – sehr zu recht, wie er im Zusammenspiel mit Markus Bender (Bass-Ukulele) und Jan Wienstroer (Schlagzeug & Gesang) bei Reggae, Rock und Worldmusic verrät.

Samstag, 1. August

17.30 Uhr

„Classica Latina“ – Musik aus Brasilien und Argentinien

Auch das Niederrhein Musikfestival gibt ein mitreißendes Gastspiel im Kulturgarten am Globe Neuss: Anette Maiburg (Flöte) und Arturo Castro Nogueras (Gitarre) zünden ein funkelndes Feuerwerk lateinamerikanischer Rhythmen, Melodien und Klänge, das hoch in den abendlichen Himmel aufsteigt.





19.30 Uhr

Fifty Shades of Gretel – Hinter den Kulissen einer Puppenbühne

Ein Figurentheater nur für Erwachsene, das mit Kasper und Gretel, Seppel, den Räubern und dem Krokodil ein Potpourri deutscher Prototypen auf die Bühne und damit ins 21. Jahrhundert bringt: Ihre alten Stücke sind nicht mehr gefragt, sie selbst wirken aus der Zeit gefallen. Gretel fordert pragmatisch Veränderung – ein neues Stück muss her! Eine Backstage-Komödie mit Untiefen ...

Regie und Text: René Linke, Spiel: Stella Jabben und Volker Schrills, Figurenbau: Stella Jabben & Jürgen Maaßen, Bühne: Volker Schrills, Musik: Peter Dirkmann

Sonntag, 2 August

19.30 Uhr

Spanische Nacht

Die zwei Spanier José Antonio Primo Reina (Gesang) und Daniel de Alcalá (Gitarre) haben einen Stil entwickelt, in dem Latin, Flamenco und Gipsy Rumba wie von selbst zusammenfinden – ob sie nun eigene Kompositionen oder eigenwillige Bearbeitungen spielen. Perfekt für eine heiße Sommernacht!

Montag, 3. August

17.30 Uhr

About Aphrodite

Aus Jazz, Ambient, Leinwandklängen und hypnotischen Elementen ist Gilda Razani, Hans Wanning und Jaime Moraga Vasquez eine geradezu ätherische Mischung gelungen, aus der sich das Theremin, eines der ersten elektrischen Instrumente überhaupt, mit seinen geradezu berührungslos erzeugten Tönen geisterhaft erhebt.

19.30 Uhr

DREI ! Eine Klangreise durch die Karibik

Wenn Georg Corman (Klavier), Günther Rink (Kontrabass) und Antoine Dujkers (Perkussion) musizieren, braucht man kein Traumschiff mehr: Ihre Melodien wecken und stillen die Sehnsucht nach Sonne, endlosem Sommer, ozeanischer Weite und bringen die Lebensgeister in rhythmischen Schwung. Ein karibisches Vergnügen erster Klasse.

Mittwoch, 5. August

15.30 Uhr



Tag der Magie und Zauberei: Zauberworkshop

Marita Althoff-Mehl öffnet ihre magische Werkstatt für alle Zauberlehrlinge ab acht Jahren. Unter Anleitung der Meisterin können sich alle Schüler ihre eigenen Zauberkästen und Requisiten herstellen, Kunststücke üben und sich darauf freuen, demnächst ihr eigenes Publikum zu verhexen.

Damit sich niemand versehentlich selbst wegzaubert, ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Die Anmeldung erfolgt bitte per Mail an bibliothek@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131 90-4242.

19.30 Uhr

Tag der Magie und Zauberei: Magieshow

Als Trickbetrüger unternimmt der Magier Marcel Wunder mit uns eine raffinierte Tour durch die Windungen des menschlichen Verstandes. Er führt seine Zuschauer mit kunstvollen Experimenten hinters Licht und gibt mit seiner interaktiven, humorvollen Show ungewöhnliche Einblicke in ein Metier, das immer wieder verblüfft.

Eintritt 15 Euro plus VVK-Gebühr

Kartenvorverkauf NUR online unter www.stadtbibliothek-neuss.de (Ticketshop)

Donnerstag, 6. August

17.30 Uhr

Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein

Kammermusik I – Nordische Nacht

Skandinavische Panoramen unter dem Himmel von Neuss: Das sind feinste Aquarelle aus Regionen, in denen derzeit die Sonne kaum untergeht. Stipendiaten der Kammerakademie spielen Werke von Edvard Grieg, Carl Nielsen und anderen Meistern aus dem Norden.

19.30 Uhr

Brassgui‘des – das Moerser Blechbläserquintett

Neben klassischen Größen haben die Trompeter Dirk Wittfeld und Rodion Dubirny, der Posaunist Micha Mayer, der Hornist Michael Hielscher und der Tubist Joachim Müller auch unzählige Klassiker der Unterhaltungsmusik im Repertoire: Duke Ellington, Paul McCartney, Henri Mancini („Der rosarote Panther“) und andere lassen sich fabelhaft mit Werken von Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart, Debussy und Wagner verbinden – vor allem, wenn eine geschmackvolle Moderation die Weichen stellt.

















Freitag, 7. August

19.30 Uhr

Preisverleihung Kunstförderpreis im Globe

Der Kunstförderpreis der Stadt Neuss in der Sparte Musik des Jahres 2019 wird durch Bürgermeister Reiner Breuer an die junge Cellistin Julia Wasmund verliehen, die bereits mit sieben Jahren bei Christiane Schepping an der Musikschule Neuss den ersten Unterricht auf ihrem Instrument erhielt und nach zehnjähriger Ausbildung von der Musikhochschule Münster aufgenommen wurde, wo sie – voraussichtlich bis 2021 – bei Matias de Oliveira studiert. Ergänzend besuchte sie von 2015 bis 2017 die Orchesterakademie der Deutschen Oper Berlin sowie zahlreiche Meisterklassen.

Samstag, 8. August

17.30 Uhr

FILM and FOLK: Songs für Stimme und Klavier

Die in Neuss lebende, auf vielen internationalen Opernbühnen und Konzertpodien erfolgreiche Sopranistin Annette Elster und ihr Partner, der Komponist und Pianist Christoph Staude, präsentieren im Kulturgarten folkloristische Weisen und volkstümlich gewordene Melodien aus aller Welt – nicht zuletzt musikalische Erfindungen von Charlie Chaplin, der mit seinen Einfällen bewiesen hat, dass er nicht nur Schuhe verzehren konnte ...

























19.00 & 21.00 Uhr

Acoustic Concerts: RasgaRasga

Sechs musikalische Nomad*innen, zwölf Instrumente und fünf Sprachen – das ist die Gleichung für RasgaRasga, eine singuläre Show aus Rock, Pop, Jazz und Weltmusik, die pure Energie entfesselt!

Besetzung: Rebekka Ziegler (Gesang, Akkordeon), Lukas Fischer (Trompete, Bass-Posaune, Bellfront), Jonas Krause (Violine, Posaune, Gesang), Benedikt Fischer (E-Gitarre, Gitarre, Banjo, Gesang), Gregor Brändle (E-Bass, Gesang), Felix Kuthe (Schlagzeug)





Sonntag, 9. August

17.30 & 19.30 Uhr

Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein

Kammermusik II: Klassiker

Es muss nicht immer Geige sein: Drei virtuose Solisten der dkn zeigen die vier berühmten Klassiker Carl Ditters von Dittersdorf, Gioacchino Rossini, Ludwig van Beethoven und Michael Haydn im Umgang mit tiefen Tönen von ihrer humorig-unterhaltsamen Saite ...

Mittwoch, 12. August

17.30 Uhr

Duo DOs: Gitarren-Loops

Alexander Badiarov (Gitarre) und Jaime Moraga (Schlagzeug & Gesang) kombinieren in ihrem Duo DOs Gitarren-Loops mit vielschichtigen Perkussionsfarben, elektronischen und vokalen Effekten. Das Resultat ist eine Musik, die so manchen Kenner an das britische Jazz-Trio Mammal Hands erinnert, dem freilich die südamerikanische Würze des Duo Dos fehlt.

































19.30 Uhr

Noche Argentina

Auf der Suche nach ihren Wurzeln taucht die Sängerin, Gitarristin und Neusser Kunstförderpreisträgerin Clara Krum tief in die musikalische Geschichte Argentiniens ein. Bei dieser Reise begleitet sie Govinda Miris auf dem Cajón, der peruanischen Kistentrommel. In der Noche Argentina erwarten uns Folklore und Rock, Leidenschaft und Sehnsucht und eine Hommage an zwei argentinische Legenden – die Sängerin Mercedes Sosa und die Rockband Soda Stereo.









Donnerstag, 13. August

17.30 Uhr & 19.30 Uhr

Aydin Isik: Ehrlich gesagt ...

Für sein Bühnenprogramm „Ehrlich gesagt ...“ erhielt Aydin Isik den Hessischen Kabarettpreis, denn ehrlich gesagt: Die Wahrheit genießt keinen guten Ruf. Wer sie ausspricht, wird in der Türkei aus neun Dörfern gejagt, braucht in China ein schnelles Pferd und hat in Washington den Mund zu halten – denn sonst redet er „Fake News“. Ehrlich!





























Freitag, 14. August

17.30 Uhr

Vogical: Jazz-Duo Gitarre und Gesang

Vogical – in diesem vielsagenden Attribut verschmelzen die Vocals von Eva Küppers mit dem magischen Gitarrenspiel von Beate Thiele-Hecker zu einem abendlichen Entertainment, das von Klassikern des Jazz und Blues über Latin, Soul und Pop bis hin zu eigenen Kreationen der beiden Künstlerinnen reicht.

19.30 Uhr

Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein

Kammermusik III: Schuberts Streichquintett C-Dur op. post. 163, D 956



Die letzte Kammermusik des jungen Franz Schubert – eine Symphonie für fünf Streicher, die von Freud’ und Leid, von Sorgen und Trotz und von unendlicher Schönheit erzählt. Es spielt das Ensemble Quirin, das aus Mitgliedern der dkn besteht.

Hinweis: Diese Veranstaltung ist im Zeughaus!

Samstag, 15. August

17.30 Uhr

5000 Miles – Der Orient rockt!

Die neun Musiker*innen der Band 5000 Miles kommen aus dem Iran und aus dem Irak, aus der Ukraine und den Niederlanden, aus Afghanistan und Deutschland. Unter der Leitung von Susanne Wagner und Mohamad Mostafa präsentiert das im Jahre 2015 gegründete Ensemble Perlen der arabischen, persischen und kurdischen Musik in westlicher Spielweise. Neben temperamentvoller Tanzmusik lassen einfühlsam vorgetragene Balladen die Herzen der Zuhörer schmelzen.

19.00 Uhr

Afrotonique - Musik und Tanz aus Guinea

Die deutsch-afrikanische Gruppe Afrotonique ist tatsächlich ein afrikanisches Tonikum: dynamisch, belebend, erfrischend, rhythmisch faszinierend bis in die Finger- und Zehenspitzen und so bunt wie die Herkunft der Instrumentalisten, die die Gesangs- und Tanzdarbietungen begleiten. Die Perkussionisten Alpha Kouyaté und Benjamin Akoutou stammen aus Westafrika, Dino Chinopoulos ist Grieche und Ramona Bleche sowie die Sängerin Ruth Silja Schepping und die Tänzerin Gudrun Alles kommen aus Deutschland – allesamt Elemente eines alchimistischen Afrotonique.

19.30 Uhr

Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein

