Mittwoch, 12. August

17.30 Uhr

Duo DOs: Gitarren-Loops

Alexander Badiarov (Gitarre) und Jaime Moraga (Schlagzeug & Gesang) kombinieren in ihrem Duo DOs Gitarren-Loops mit vielschichtigen Perkussionsfarben, elektronischen und vokalen Effekten. Das Resultat ist eine Musik, die so manchen Kenner an das britische Jazz-Trio Mammal Hands erinnert, dem freilich die südamerikanische Würze des Duo Dos fehlt.

19.30 Uhr

Noche Argentina

Auf der Suche nach ihren Wurzeln taucht die Sängerin, Gitarristin und Neusser Kunstförderpreisträgerin Clara Krum tief in die musikalische Geschichte Argentiniens ein. Bei dieser Reise begleitet sie Govinda Miris auf dem Cajón, der peruanischen Kistentrommel. In der Noche Argentina erwarten uns Folklore und Rock, Leidenschaft und Sehnsucht und eine Hommage an zwei argentinische Legenden – die Sängerin Mercedes Sosa und die Rockband Soda Stereo.

