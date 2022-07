„Globe Baroque – Sommeroper im Globe Neuss“ feiert Premiere

Mit „Globe Baroque – Sommeroper im Globe Neuss“ präsentiert das Kulturamt Neuss in Kooperation mit dem Festival Alte Musik Knechtsteden am Mittwoch, 24. August 2022 ein neues Format, das mit Picknick Flair à la Shakespeare Festival und barockem Originalklang die Highlights der beiden Kulturveranstalter in einer Premiere an prominentem Ort zusammenführt. Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 1. August.

Für Globe Baroque stellt der elisabethanische Theaternachbau am Rhein, bisher bekannt als Schauplatz oft tragisch endender Dramen aus Shakespeares Feder, erstmals seine Qualitäten als arkadische Kulisse für barocke Opernszenen unter Beweis. In der Serenata „Il giardino d’amore“ von Alessandro Scarlatti, halb Kantate, halb Miniatur-Oper, dürfen Roberta Mameli als quecksilbriger Adonis und der katalanische Countertenor Xavier Sabata als sehnende Venus in vertauschter Rollenbesetzung nach verschlungenen Umwegen ein Liebes-Happy End feiern.

Zum Cast in Originalklang-Prominenz gehört das Ensemble 1700, geleitet von Dorothee Oberlinger. Regisseur Nils Niemann inszeniert, optisch wird das Stück mit raumgreifenden Videoprojektionen in Szene gesetzt. Mit einem Picknick im Freien - hier darf der traditionelle Picknickkorb des Shakespeare Festival nicht fehlen und einem Talk zur Einführung versprechen die Veranstalter einen arkadischen Sommerabend für alle Sinne.

Veranstaltungsinformationen

Ort: Globe Neuss Rennbahn Park Neuss, Hammer Landstraße 2, 41460 Neuss, Zufahrt über die Stresemannallee

Termin: 24. August 2022

Einführung: 18.30 Uhr

Aufführungsbeginn: 19.30 Uhr

Veranstalterin: Kulturamt Neuss

Kooperationspartner: Festival Alte Musik Knechtsteden

Tickets ab Montag, 1. August 2022:

https://shop.derticketservice.de/kulturamt neuss/details/?fremdref=4146810035 und

www.knechtsteden.com

Ticket-Preisgruppen:

PG1: 39 Euro, PG2: 33 Euro, PG3: 26 Euro, PG4: 18 Euro, zzgl. Vorverkaufsgebühr

Eine Ermäßigung von 30 Prozent auf allen Plätzen erhalten Schüler*innen, Studierende bis 27 Jahre, Personen im Berufsfreiwilligendienst bzw. im Freiwilligen Sozialen Jahr, Empfänger*innen von Leistungen nach dem SGB II oder nach dem SGB XII, Inhaber*inne n der Jugendleitungs Card bzw. Ehrenamts Card oder des Neuss Passes gegen Vorlage eines e ntsprechenden Nachweises ( Bescheid).

Programm:

Alessandro Scarlatti (1660 1725)

Sinfonia aus: Venere e Amore, Serenata per Soprano e Alto

Concerto a-Moll für Blockflöt e und Orchester

aus: Concerti di flauto, violini e basso di diversi autori (Manuskript), Neapel 1725

Allegro / Largo / Fuga / Largo / Allegro

Il giardino d' amore (Serenata a due)

Adonis - Roberta Mameli, Sopran

Venere - Xavier Sabata, Alt



Ensemble 1700

Jonas Zschenderlein, Konzertmeister

Daria Spiridonova, Violine

Christian Voß, Violine

Anna Kodama, Violine

Anna Dmitrieva, Violine

Svetlana Ramazanova, Violine

Gabrielle Kancachian, Viola

Irene Liebau, Violonello

Raivis Misjuns, Kontrabass

Makiko Kurabayashi, Fagott

Axel Wolf, Laute

Johanna Seitz, Harfe

Peter Bauer, Percussion

Jörg Altmannshofer, Trompete

Olga Watts, Cembalo

Dorothee Oberlinger, Blockflöte und Leitung

Regie: Nils Niemann

Video: Torge Møller

Kostüme: Johannes Ritter