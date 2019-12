Neues Interkultur-Programm

Auch im neuen Jahr gibt es viele spannende Veranstaltungen; Lesungen, Konzerte, Theatervorführungen und vieles mehr erwartet Sie im Frühjahr 2020. Hier gibt es das Booklet zum Download

INTERKULTUR IN NEUSS

Die große Dynamik des kommunale Kulturprojekts „Neue deutsche Stadtgesellschaft“ ist eine Anerkennung der Leistungen der Neusser Kulturinstitutionen und Akteur*innen, die sich tagtäglich für eine vielfältige Gesellschaft einsetzen. Denn die Einrichtungen der Kultur sind die Orte, an dem unser Verständnis von Gesellschaft verhandelt wird. Vor diesem Hintergrund findet in Neuss der Diskurs um gesellschaftliche Teilhabe ganz bewusst innerhalb der hiesigen Kulturräume statt, in denen das Thema „gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe“ auf große Resonanz trifft. Dafür gilt allen Akteur*innen und allen Kultureinrichtungen besonderer Dank. Die im Booklet dargestellten Veranstaltungen, bieten einen Einblick und Querschnitt über das vielfältige und diversitätsorientierte Kulturprogramm in Neuss.



Weitere Informationen zum Thema Interkultur in Neuss finden Sie hier