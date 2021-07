Neussstipendium

Leistungen:

Solostipendium mit Residenz vom 1. September bis 30. November 2021

• 1000 Euro zzgl. 200,- Materialzuschuss monatlich

• Mietfreier Arbeitsraum im Atelierhaus Hansa 9 (Hafen)

• Mietfreie Wohnunterkunft

BORDERLAND RESIDENCIES bietet im Verbund der Residenzstandorte Hamminkeln-Ringenberg, Mönchengladbach, Neuss, Venlo, Venray und Viersen ein kollektives, länderübergreifendes Stipendienprogramm mit personalisierten Angeboten der Vernetzung, Praxisvertiefung und Qualifizierung. Ausgerichtet, kuratiert und vernetzt wird es vom Kulturraum Niederrhein e.V. in Kooperation mit dem NRW Landesbüro für Bildende Kunst, Frauenkulturbüro NRW e.V., Museum van Bommel van Dam in Venlo und dem Center for Contemporary Art, Odapark Venray.

Betreuung der Künstlerin oder des Künstlers vor Ort:

Klaus Richter, stellv. Leiter und Kurator des Kulturforums Alte Post, und Christian Weber, Fachbereichsleiter für die Kunst- und Kulturförderung sowie Kulturelle Bildung der Stadt Neuss.

Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier: Link