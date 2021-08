ubergeordnete Seite Sie sind hier: Startseite Kultur Proberaum gesucht?

In Neuss sind in unterschiedlichen Institutionen Proberäume vorhanden. So verfügt das Kulturforum Alte Post über drei und im Pfarrzentrum Heilig Geist auf der Neusser Weyhe sind zehn Proberäume vorhanden.

In Neuss sind in unterschiedlichen Institutionen Proberäume vorhanden. So verfügt das Kulturforum Alte Post über drei und im Pfarrzentrum Heilig Geist auf der Neusser Weyhe sind zehn Proberäume vorhanden.