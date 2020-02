Shakespeare Festival 2020

Noch ist ein wenig Geduld gefordert denn das Programm für das 30. Shakespeare Festival im Globe Theater Neuss wird pünktlich am Freitag, 28. Februar auf einer Pressekonferenz und im Internet veröffentlicht. Schon länger steht fest, dass das Festival in diesem Jahr einen Monat früher stattfindet: vom 14. Mai bis 13. Juni 2020. Dafür startet auch der Vorverkauf etwas früher als gewohnt bereits am 14. März 2020.

Alle Information über das Programm und zum Vorverkauf gibt es ab dem 28.02.2020 auf www.shakespeare-festival.de