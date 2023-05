Shakespeare Festival 2023 - Programm der ersten Festivalwoche

Das Shakespeare Festival beginnt! Das Eröffnungswochenende in der faszinierenden Spielstätte, dem Neusser Globe, lockt mit musikalischem Rahmenprogramm.

Insgesamt sind beim Shakespeare Festival 19 Companys aus der ganzen Welt zu Gast, unter anderem aus Großbritannien, dem Kosovo, Libanon, aus Österreich, Tschechien und der Türkei. Es stehen insgesamt 40 Veranstaltungen auf dem Programm, die dem Publikum den großen Dichter William Shakespeare auf vielfältige Weise nahebringen.

Hier ein Überblick über das Programm von Dienstag, 16. Mai bis Freitag, 19. Mai 2023:

Am Dienstag, 16. Mai, und am Freitag, 19. Mai 2023, geht es „blutig“ zu im Globe Neuss. Das Theater Krefeld und Mönchengladbach zeigt Heiner Müllers „Anatomie Titus Fall of Rome. Ein Shakespearekommentar“. Ausgesprochen frei und assoziativ geht Heiner Müller hier mit dem Shakespeare’schen Erbe um; er seziert die wahre Anatomie der römischen Tragödie und arbeitet die archaische Grausamkeit des Kampfes um Macht heraus. Die Regisseurin dieses Werks, Maya Zbib, ist auch mit „ihrer“ libanesischen Company, dem Zoukak Theatre, und der Performance „Two Heads and a Hand“ am Mittwoch, 17. Mai, und Donnerstag, 18. Mai 2023, zu Gast. Hier werden die politischen Dimensionen von Shakespeares Werken in die Jetztzeit geholt.

Jeweils 45 Minuten vor jeder Vorstellung gibt es eine Einführung in das jeweilige Stück mit kurzen inhaltlichen Zusammenfassungen und Hintergrundinformationen. Diese Einführungen sind kostenlos in Verbindung mit einer Eintrittskarte für die folgende Vorstellung.

Neben den Vorstellungen und den Einführungen zeichnet sich das Shakespeare Festival durch eine gesellige Atmosphäre und ein umfangreiches Begleitprogramm mit Publikumsgesprächen und Workshops für Schulklassen, Kinder und Erwachsene aus. Das Shakespeare Festival versteht sich als ein Ort der Begegnung: Leute treffen, vor oder nach der Veranstaltung zusammensitzen, die gute Atmosphäre und das gemütliche Ambiente gemeinsam genießen, essen und trinken. Die begehrten Festival-Picknickkörbe, bestückt mit Baguette, Dips, Käse, Weintrauben und Chutneys sind bereits jetzt über die Website shakespeare-festival.de bestellbar. Hier sind auch alle weiteren Informationen und Zusatzangebote wie Workshops und Publikumsgespräche zu finden.

Weitere Informationen zum Programm sind zu finden unter shakespeare-festival.de.

Einzeltickets sowie Kombitickets sind erhältlich über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9, unter shakespeare-festival.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Shakespeare Festival 2023

3. Mai bis 10. Juni 2023

Globe Theater Neuss

Hammer Landstraße 2, 41460 Neuss

Ticket-Hotline: 02131 526 99 99 9

shakespeare-festival.de

Die Termine von Dienstag, 16. Mai bis Freitag, 19. Mai 2023, auf einen Blick:

Theater Krefeld und Mönchengladbach

ANATOMIE TITUS FALL OF ROME. EIN SHAKESPEAREKOMMENTAR

von Heiner Müller

Dienstag, 16. Mai 2023, 20 Uhr

Freitag, 19. Mai 2023, 20 Uhr

Zoukak Theatre Company

TWO HEADS AND A HAND

Performance

Mittwoch, 17. Mai 2023, 20 Uhr

Donnerstag, 18. Mai 2023, 20 Uhr