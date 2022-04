Eingebettet in das diesjährige Shakespeare Festival wird es zum ersten Mal das Format Shakespeares Werkstätten geben. Rund 20 unterschiedliche Werkstätten bieten vielfältigste Themenschwerpunkte und Zugänge zu Shakespeares Werk, seiner Welt und dem Theater.

Die Formate richten sich an alle Menschen zwischen 6 und 18 Jahren, die durch die Methodenvielfalt der Werkstätten und durch die Künste an neue Themenfelder herangeführt werden. Die anleitenden Personen kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen und bringen ein großes Repertoire an Kenntnissen und Erfahrungen mit, um Shakespeare durch aktuelle Bezüge mit Leben zu füllen und Lust auf Theater machen.

Jede Werkstatt variiert in Länge und Inhalt. Kinder und Jugendliche können eine Werkstatt, aber auch mehrere oder über das ganze verlängerte Wochenende das Festivalgelände besuchen und die Angebote wahrnehmen; Vielfältigkeit und Freiwilligkeit stehen hier im Vordergrund.

Auf dem Gelände stehen mehrere Werkstatträume zur Verfügung – das Außengelände, die Wetthalle, Tanzräume und natürlich auch die Bühne des Globes werden genutzt. Während der Werkstatttage finden keine Aufführungen im Globe statt und das gesamte Gelände gehört den Teilnehmenden.

Vier kompakt gefüllte Tage laden dazu ein, Shakespeare und sich selbst kennenzulernen. Durch die Künste, durch Material und Geschichten werden neue Erfahrungen gesammelt, werden Grenzen ausgelotet und es entsteht etwas Neues, das in Erinnerung bleibt.

Das Programm im Überblick:

1. Philosophie Werkstatt: Shakespeares Motive laden zum Nachdenken ein

Donnerstag 26.05 von 09:00 bis 11:30 von 10 bis 13 Jahre

Freitag 27.05 von 09:30 bis 12:00 von 10 bis 13 Jahre

Samstag 28.05 von 10:00 bis 12:30 von 10 bis 13 Jahre

Sonntag 29.05 von 10:00 bis 12:30 von 10 bis 13 Jahre

2. Shakespeare und Comic: Zeichne Deinen eigenen Comic

Donnerstag 26:05 von 12:00 bis 15:00 Gruppe 1 von 8 bis 12 Jahre

Donnerstag 26.05 von 15:30 bis 18:30 Gruppe 2 von 13 bis 18 Jahre

3. Spoken Word: Shakespeares Nebenfiguren im Fokus

Freitag 27.05 von 15:00 bis 18:00 Gruppe 1 von 9 bis 12 Jahre

Samstag 28.05 von 11:00 bis 14:00 Gruppe 2 von 13 bis 17 Jahre

4. Shakespeares Maskenspiel I: Neutralmaske und die Sprache des Körpers

Freitag 27.05 von 11:30 bis 14:30 von 8 bis 12 Jahre

5. Shakespeares Maskenspiel II: Charaktermasken und wer sie sind

Samstag 28:05 von 12:00 bis 15:00 von 13 bis 17 Jahre

6. Shakespeare's Love Stories – Objekttheater: Das Spiel mit den Dingen

Donnerstag 26.05 von 13:00 bis 16:00 von 8 bis 12 Jahre

7. Shakespeares Kompositionswerkstatt: Komponiere Deine eigene Melodie

Donnerstag 26.05 von 09:00 bis 12:00 Gruppe 1 von 13 bis 18 Jahre

Sonntag 29.05 von 11:00-14:00 Gruppe 2 von 8 bis 12 Jahre

8. Shakespeares Schurken: Was würdest Du machen, wenn Du die Macht hättest?

Samstag 28.05 von 13:00 bis 16:00 von 14 bis 18 Jahre

9. Das Globe Theatre und der Wald im Sommernachtstraum: Entwickele Dein eigenes Bühnenbild

Freitag 27.05 von 09:00 bis 13:00 von 12 bis 16 Jahre

10. Ein Sommernachtstraum: Entwirf Dein eigenes Kostümbild

Samstag 28.05 von 15:00 bis 18:00 von 8 bis 12 Jahre

11. Baci di Giulietta e Romeo – oder: Plätzchen sind sowas von gestern!

Freitag 27.05 von 13:00 bis 15:00 von 10 bis 14 Jahre

Freitag 27.05 von 15:30 bis 17:30 von 6 bis 9 Jahre

12. Hamlet Gen Z: Zwischen Schulstreik und TikTok

Samstag 28.05 von 15:30 bis 18:30 von 13 bis 17 Jahre

13. Wie es Euch gefällt – oder: Shakespeare – was hat das eigentlich mit mir zu tun?

Freitag 27.05 von 14:00 bis 18:00 von 13 bis 18 Jahre

14. Shakespeares wütende Reporter*innen: Werde Teil eines Redaktionsteams und gib eine Festivalzeitung heraus

ganztägig an allen vier Tagen der Shakespeares Werkstätten, von 13 bis 17 Jahre

15. Love Hurts ! Eine Werkstatt zu Shakespeare in Love

Donnerstag 26.05 von 12:30 bis 14:00 von 14 bis 18 Jahre

16. Was war denn da los? Eine spielerische Recherche zu Shakespeares Theater

Freitag von 09:00 bis 11:00 von 8 bis 12 Jahre

17. Voguing: Shakespeares Posen wie Ihr es wollt

Samstag 27.05 von 19:00 bis 22:00 von 16 bis 18 Jahre

18. REWRITING HERSTORY – Ophelia im Planschbecken der Fremdbestimmtheit. Die Besetzung des monumentalen patriarchalen Globe Theatre

Sonntag 29.05 von 13:00 bis 18:00 von 14 bis 17 Jahre

19. Shakespeare getanzt. Höchste Zeit, sich mit Tanz und Shakespeare zu beschäftigen!

Samstag 28.05 von 09:00 bis 11:30 von 8 bis 12 Jahre

Sonntag 29.05 von 15:00 bis 17:30 von 13 bis 16 Jahre

20. Shakespeares Zirkuswerkstatt

Donnerstag 26.05 von 09:00 bis 12:00 von 6 bis 9 Jahre

Donnerstag 26.05 von 14:30 bis 17:30 von 10 bis 14 Jahre

21. Prosperos Zaubertrickkiste. Du wolltest immer schon zaubern können?

Sonntag 29.05 von 10:00 bis 12:00 von 13 bis 17 Jahre

Sonntag 29.05 von 12:30 bis 14:30 von 9 bis 12 Jahre

Konzeption & Leitung: Frances van Boeckel

Infos und kostenlose Teilnahmetickets:

www.shakespeare-festival.de

telefonisch: +49 2131 526 99 99 9

Mo. – Fr. 8 – 20 Uhr, Sa. 9 – 18 Uhr

So. und an Feiertagen 10 – 16 Uhr

bei allen Neusser Vorverkaufsstellen