مركز خدمة المواطنين

Denkmal

أُنشئ المبنى المزدوج الكائن في شارع أوبرشتراسه 17-19 عام 1787 كمنزل خاص بتكليف من ناظر البريد الإمبراطوري بيتر جوزيف نيبيس، الذي سبق أن أنشأ عام 1778 مبنى البريد المجاور (شارع أوبرشتراسه رقم 15).

وقد كان المهندس المعماري للمنزل السكني المكون من ثلاثة طوابق بمدخلين وبوابة مركزية هو مسؤول معمار المدينة كاسبر هيرمكس (1740-1809).

كمساعد لمدير البريد رافق هيرمكس عملية بناء المبنى المجاور، قبل استدعائه من قبل المهندس المعماري مايكل ليدل ليعمل معه في مكتبه في كريفلد. في عام 1781 عاد هيرمكس إلى نويس، حيث قدم كمهندس معماري وفي جعبته عدد من المشاريع الإصلاحية. بعد تشييد المبنى السكني في شارع أوبرشتراسه تم تكليف هيرمكس بإجراء التحديث الكلاسيكي لمبنى البلدية القديم الكائن في السوق (1789-1794).

تهدم المبنى المزدوج المطل على شارع أوبرشتراسه 17-19 عام 1976، عدا واجهته والقبو التاريخي المقبب (يسمى اليوم: القبو الثقافي). حيث يحتضن المبنى الجديد منذ ذلك الحين المكتب الثقافي للمدينة وبعض المنشآت الثقافية الأخرى.

المصادر والنصوص: أرشيف المدينة نويس

تصميم الصور: Cornelius Uerlichs

ترجمة من الألمانية: شركة ACT Fachübersetzungen GmbH