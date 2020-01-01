Toplum Evi

Denkmal

Oberstraße no. 17-19'daki sıralı evler 1778 yılında yanındaki postaneyi (Oberstraße no. 15) inşa ettiren İmparatorluk Postane Müdürü Peter Joseph Nepes adına 1787 yılında özel konut olarak yapıldı.

İki girişe ve merkezi kapılı geçişe sahip bu üç katlı konutun mimarı, belediye müteahhidi Kaspar Hermkes (1740-1809) idi.

Hermkes, mimar Michael Leydel tarafından Krefeld'deki ofisine çağrılmadan önce postacı asistanı olarak komşu binanın inşaatını denetlemişti. 1781 yılında Neuss'a geri dönen Hermkes mimar olarak ve bazı reform projeleri ile dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştı. Oberstraße'deki konutun yapımından sonra Hermkes, pazar yerindeki belediye binasının (1789-1794) klasik akımsal yenilemesi ile görevlendirildi.

Oberstraße no. 17-19'daki sıralı evler 1976 yılında ön cephesi ve tarihi kubbeli bodrum katı (günümüzde: Kültür bodrumu) dışında tamamen yıkıldı. O günden beri yeni yapı, belediyenin kültür müdürlüğünü ve diğer kültürel kurumları bünyesinde barındırıyor.

Kaynaklar ve metinler: Neuss Belediye Arşivi

Grafik konsepti: Cornelius Uerlichs

Almanca’dançeviri: A.C.T. Fachübersetzungen GmbH