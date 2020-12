À Neuss, la communauté juive s’est développée lorsque toutes les interdictions portant sur l’installation de juifs furent abrogées sous la domination française au début du 19e siècle.

L’ancien cimetière juif est tracé pour la première fois sur une carte de 1829 devant la Rheintor (Tour du Rhin) détruite en 1816. Au moment de son implantation, le cimetière juif se situait sur la rive du canal de l’Erft élargi ultérieurement vers le port, à proximité de la tuilerie des Frères Lapp. Au Moyen-Âge, on y trouvait dans cette zone l’un des poteaux d’exécution de la ville ainsi que la maladière ou léproserie avec la chapelle de Sainte Barbara associée. Lors de l’industrialisation croissante, du raccordement de la ville au réseau ferroviaire et de l’extension portuaire, de plus en plus d’entreprises industrielles se sont installées ici, de sorte que l’ancien cimetière jadis entouré de champs s’est retrouvé finalement au milieu d’installations industrielles directement sur la voie ferrée ou sur le port.

En 1887, la communauté juive de Neuss fit l’acquisition d’un terrain sur le Glehner Weg, face au nouveau cimetière principal de la ville construit en 1873. En 1890, le nouveau cimetière juif fut également ouvert ici. Le déplacement des corps des défunts inhumés dans le cimetière sur la Düsseldorfer Straße a eu lieu en 1920. Leurs pierres tombales forment aujourd’hui une section à part à l’arrière du nouveau cimetière juif. Elles sont principalement façonnées en langue hébraïque et elles sont en partie fortement détériorées. Cela correspond à la conception juive du cimetière en tant que lieu de l’éternité où les défunts attendent le jour de la résurrection. On trouve près ou sur les pierres tombales de petites pierres déposées, selon la tradition juive, par des visiteurs comme symbole d’hommage.

