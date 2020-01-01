مركز الأديرة

شُيد شارع بروكشتراسه (شارع الجسر) - الذي ذُكر أول مرة عام 1308 - على الأرجح في فترة استيطان التجار النوسيين الأقدمين (مستوطنة بورتوس) في القرن الحادي عشر، وهو أحد أقدم الشوارع في المدينة. وكان يمتد من شارع أوبرشتراسه إلى مرسى السفن ("الجسر")، الذي أُنشئ أمام "ممشى اليهود" إبان التوسع في السوق ناحية الشرق. ونظرا لطبيعة مسار الشارع التي تتمثل في قوس واسع فقد سهّل ذلك على عربات الخيل الفارق الكبير في الارتفاع بين شارع أوبرشتراسه والراين. وقد بنيت منازل التجار ومستودعات التخزين بحيث تطل على المياه. وعلى مدار قرون اعتبر شارع بروكشتراسه قبلة حياة الرهبنة في نويس.

وقد اكتمل القسط الأكبر من تشييده في نهاية القرن الثاني عشر، عندما تحصل دير كامب على قطعة أرض كبيرة. وعلى مدار القرون التالية نما حي الأديرة بصورة مطردة. حيث أقيمت دور الألكسيين (1451) ورجال الضبط ("أكتوبر"، 1603) وسيدات القبر المقدس (1654).

وبعد إلغاء نابليون للأديرة عام 1802 استخدم الدير الأعلى كطاحونة للزيت، في حين تحول دير سيدات القبر المقدس إلى مستشفى تابع للمدينة. في الحرب العالمية الثانية تعرضت غالبية المباني المطلة على شارع بروكشتراسه للتدمير الكامل. وعقب ذلك استغلت المدينة هذه المساحة كمحطة للحافلات حتى عام 2001. وخلال التنقيبات المعمارية اللاحقة تم العثور على بقايا عديدة من البناء التاريخي، والتي تم ضمها للبناء الجديد "رومانويمس" (مدرسة الموسيقى ومعهد تعليم الكبار والجامعة المفتوحة).

1451 دير أليكسيانر على شارع بروكشتراسه

دير أليكسيانر على شارع بروكشتراسه 1504 بناء أول مصلى للألكسيين

بناء أول مصلى للألكسيين 1583 انتقال دير ريجولير هيررن إلى شارع بروكشتراسه

انتقال دير ريجولير هيررن إلى شارع بروكشتراسه 1586 تدمير مصلى أليكسوس الأول

تدمير مصلى أليكسوس الأول 1603 إعادة بناء الدير الأعلى لرجال الضبط

إعادة بناء الدير الأعلى لرجال الضبط 1607 ترسيم الكنيسة الجديدة للدير الأعلى

ترسيم الكنيسة الجديدة للدير الأعلى 1608 إعادة ترسيم مصلى أليكسوس

إعادة ترسيم مصلى أليكسوس 1654 التماس توطين سيدات القبر المقدس

التماس توطين سيدات القبر المقدس 1721 إعادة بناء الدير الأعلى على الطراز الباروكي

إعادة بناء الدير الأعلى على الطراز الباروكي 1794 مخبز الجيش الفرنسي

مخبز الجيش الفرنسي 1802 علمنة جمعيات الدير

علمنة جمعيات الدير 1837 استخدام الدير الأعلى كطاحونة للزيت توفيسن

استخدام الدير الأعلى كطاحونة للزيت توفيسن 1913 مستشفى القديسة أنّا لعاملات المصنع

مستشفى القديسة أنّا لعاملات المصنع 1944 تدمير دير الألكسيين في الحرب العالمية الثانية

تدمير دير الألكسيين في الحرب العالمية الثانية 1949 إنشاء محطة الحافلات

إنشاء محطة الحافلات 2012 تدشين مبنى رومانويمس

المصادر والنصوص: أرشيف المدينة نويس

تصميم الصور: Cornelius Uerlichs

ترجمة من الألمانية: شركة ACT Fachübersetzungen GmbH