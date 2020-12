Centre Monastique Brückstrasse

Audio Guide Français télécharger

Mentionnée pour la première fois en 1308, Brückstraße existait déjà au temps du plus vieux village de marchands de Neuss (port) au 11e siècle et est l’une des plus anciennes rues de la ville. Elle allait de la Oberstraße jusqu’au parc à bateaux (« Brücke ») situé dans le prolongement du marché vers l’est devant le « Judensteg ». Le tracé courbé de la rue a diminué le grand dénivelé entre Oberstraße et le Rhin pour le passage des charrettes. Les maisons de marchands et les entrepôts étaient tournés vers l’eau. Pendant des siècles Brückstraße a été le centre de la vie monastique de Neuss.

À la fin du 12e siècle la construction était en grande partie terminé elors que l’Abbaye de Kamp y a acquis un large terrain. Le quartier monastique a continué à se développer tout au long des siècles suivants.Les établissements des Alexiens (1451), des Chanoines réguliers (« Oberkloster », 1603) et des Chanoinesses régulières du Saint-Sépulcre (1654) ont vu le jour.

Après la dissolution Napoléonienne des monastères en 1802, l’Oberkloster fut converti en moulin à huile et le monastère des Sépulcrines en hôpital municipal. Les bâtiments de la Brückstraße furent entièrement détruits durant la Seconde Guerre mondiale. Jusqu’en 2001, la ville utilisait le terrain comme gare routière. De nombreux vestiges des anciennes constructions ont été découverts lors des fouilles archéologiques qui suivirent. Ces vestiges furent intégrés au nouveau bâtiment « Romaneum » (école de musique, université populaire et institut d’enseignement à distance).

Frise chronologique

1451 Preuve de la présence des Alexiens à Brückstraße

Preuve de la présence des Alexiens à Brückstraße 1504 Construction de la première chapelle des Alexiens

Construction de la première chapelle des Alexiens 1583 Les Chanoines réguliers s’installent à Brückstraße

Les Chanoines réguliers s’installent à Brückstraße 1586 Destruction de la première chapelle des Alexiens

Destruction de la première chapelle des Alexiens 1603 Reconstruction de l’Oberkloster des Chanoines réguliers

Reconstruction de l’Oberkloster des Chanoines réguliers 1607 Consécration des nouvelles églises de l’Oberkloster

Consécration des nouvelles églises de l’Oberkloster 1608 Reconsécration de la chapelle des Alexiens

Reconsécration de la chapelle des Alexiens 1654 Demande d’installation des Chanoinesses régulières du Saint-Sépulcre

Demande d’installation des Chanoinesses régulières du Saint-Sépulcre 1721 Reconstruction baroque de l’Oberkloster

Reconstruction baroque de l’Oberkloster 1794 Boulangerie militaire français

Boulangerie militaire français 1802 Sécularisation des communautés monastiques

Sécularisation des communautés monastiques 1837 Thywissen utilise l’Oberkloster comme moulin à huile

Thywissen utilise l’Oberkloster comme moulin à huile 1913 Hospice Sainte Anna pour les ouvrières

Hospice Sainte Anna pour les ouvrières 1944 Destruction du monastère alexien pendant la Seconde Guerre mondiale

Destruction du monastère alexien pendant la Seconde Guerre mondiale 1949 Aménagement de la gare routière

Aménagement de la gare routière 2012 Inauguration du « Romaneum »

Sources et texte : archives de la ville de Neuss

Conception graphique : Cornelius Uerlichs

traduction en français : Fa. 24translate GmbH, Hamburg