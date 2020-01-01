Manastir Merkezi̇ Brückstrasse

İlk defa 1308 yılında belgelenen Brückstraße, muhtemelen Neuss şehrinin daha 11. yüzyıldaki en eski tüccar yerleşim yerinde (portus) oluşmuş ve şehrin en eski caddelerindendir. Oberstraße'den pazarın doğu yönündeki uzantısı "Judensteg" geçidi önünde bulunan rıhtıma (Almancada "Brücke") kadar uzanmaktaydı. Caddenin geniş kavisi Oberstraße ile Ren arasındaki büyük yükseklik farkını aşmakta olan arabalar için kolaylaştırıyordu. Tüccar evlerin ve ambarların ön cephesi suya bakıyordu. Brückstraße yüzyıllarca Neuss şehrinin manastır hayatının merkeziydi.

Kamp manastırı burada büyük bir arsa satın aldığında 12. yüzyılın sonunda inşaat büyük ölçüde tamamlanmıştı. Onu izleyen yüzyıllarda manastır semti sürekli gelişmekteydi. Aleksiyanlılar (1451), Kanon Keşişleri ("Oberkloster", 1603) ve Kutsal Kabirin Kadınlar Korosu (1654) oraya yerleşmişti.

1802'de Napolyon döneminde manastırların kapatılmasından sonra Oberkloster yağ değirmenine, Kutsal Kabirin Kadınlar Korosu Manastırı ise şehir hastanesine çevrilmişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Brückstraße üzerinde bulunan binalar neredeyse tamamıyla yıkılmıştı. Bunun üzerine şehir bu alanı 2001 yılına kadar otogar olarak kullanmıştır. Sonradan yapılan arkeolojik kazılar tarihi inşaatın çok sayıda kalıntılarını açığa çıkarmıştır ve bunlar bugün müzik okulu, halk eğitim okulu ve açık öğretim üniversitesi barındıran "Romaneum"un yeni inşaatına dahil edilmiştir.

Chronologie

1451 Aleksiyanlılar Brückstraße'de kayıt altına geçti

Aleksiyanlılar Brückstraße'de kayıt altına geçti 1504 Aleksiyanlılara ait ilk şapelin inşaatı

Aleksiyanlılara ait ilk şapelin inşaatı 1583 Kanon Keşişleri Brückstraße'ye yerleşiyor

Kanon Keşişleri Brückstraße'ye yerleşiyor 1586 Aleksiyanlılara ait ilk şapelin yıkılışı

Aleksiyanlılara ait ilk şapelin yıkılışı 1603 Kanon Keşişlerine ait Oberkloster'ın yeniden inşası

Kanon Keşişlerine ait Oberkloster'ın yeniden inşası 1607 Oberkloster yeni kilisesinin kutsaması

Oberkloster yeni kilisesinin kutsaması 1608 Aleksiyanlılar şapelinin yeniden kutsaması

Aleksiyanlılar şapelinin yeniden kutsaması 1654 Kutsal Kabirin Kadınlar Korosu'nun yerleşimi

Kutsal Kabirin Kadınlar Korosu'nun yerleşimi 1721 Oberkloster'ın barok tarzında yeniden inşası

Oberkloster'ın barok tarzında yeniden inşası 1794 Fransız ordu fırını

Fransız ordu fırını 1802 Manastır kurumlarının laikleşmesi

Manastır kurumlarının laikleşmesi 1837 Oberkloster'ın Thywissen tarafından yağ değirmeni olarak kullanılması

Oberkloster'ın Thywissen tarafından yağ değirmeni olarak kullanılması 1913 Bayan fabrika çalışanları için St. Anna Hastanesi

Bayan fabrika çalışanları için St. Anna Hastanesi 1944 İkinci Dünya Savaşı'nda Aleksiyanlılar manastırın yıkılışı

İkinci Dünya Savaşı'nda Aleksiyanlılar manastırın yıkılışı 1949 Otogarın inşası

Otogarın inşası 2012 Romaneum'un açılışı

Kaynaklar ve metinler: Neuss Belediye Arşivi

Grafik konsepti: Cornelius Uerlichs

Almanca’dançeviri: A.C.T. Fachübersetzungen GmbH