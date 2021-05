Denkmal

Une bienfaisance de la citoyenne de Neuss, Adelheid von Stade, est à l’origine du cloître de Marienberg. À l’emplacement actuel, elle fit ériger en 1439 un petit cloître destiné aux chanoinesses régulières selon la règle de Saint Antoine. Il fut établi pour la première fois en 1464 en tant que mons beatae mariae – Mont Sainte-Marie (Marienberg). La petite chapelle érigée en 1462, baptisée du nom de la Nativité de Marie pourrait en être l’explication. Fortement endommagés en 1586 lors de la guerre de Cologne, les bâtiments monastiques reconstruits servirent à la communauté soldatesque luthérienne de lieu de culte, d’école et de presbytère pendant l’occupation hessoise lors de la guerre de Trente Ans (1641–1651). Après le retrait des Hesses, les Augustines déménagèrent de l’ermitage détruit près de Holzheim dans le cloître de Marienberg. Durant les décennies qui suivirent, le cloître connut une période de prospérité qui se traduisit entre autres par de vastes agrandissements, dont il ne reste toutefois aujourd’hui pour seul souvenir que la partie baroque du bâtiment sur la Glockhammer, qui fut érigé vers 1710.

Pendant l’époque française, le cloître fut sécularisé en 1802, et les bâtiments monastiques devinrent privés. Les nonnes avaient déjà quitté la ville en 1794. L’église monastique fut accordée en 1805 en tant que lieu de culte à la communauté évangélique nouvellement fondée. Après la construction de l’église évangélique du Christ, la communauté des Sœurs du Pauvre Enfant Jésus d’Aix-la-Chapelle fit l’acquisition de l’église monastique. Dans les bâtiments monastiques, elles géraient déjà depuis 1857 un orphelinat et une école supérieure pour jeunes filles. Sous la direction des Sœurs, l’école fut continuellement agrandie, s’ensuivit en 1909 la reconnaissance étatique en tant qu’« École supérieure pour jeunes filles ». À partir de 1912, il était également possible d’y passer le baccalauréat.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bâtiments furent fortement endommagés, l’enseignement put toutefois être repris dès l’automne 1945 et l’école fut en 1952 encore rattachée à une école supérieure de commerce. La croissance constante de l’école dans les années qui suivirent rendit nécessaire un agrandissement des bâtiments scolaires. Depuis 1978, des annexes modernes et fonctionnelles se sont accolées à l’ancien bâtiment baroque, qui remplacèrent la construction d’agrandissement de 1909. En 1991, les Sœurs se retirèrent de la direction de l’école qui est, depuis lors, sous la responsabilité de l’Archevêché de Cologne.

En revanche, la reconstruction de la chapelle détruite, à l’exception des murs extérieurs, perdura jusqu’en 1954. Conformément aux plans de l’architecte de Neuss, Käthe Gilges, la chapelle fut agrandie d’une nef latérale nord avec tribune et d’un plafond plat en bois. L’aspect extérieur et surtout la flèche caractérisant depuis toujours le paysage urbain furent préservés. Dans les années 1996 à 1998, la chapelle, servant aujourd’hui de chapelle de l’école, fut complètement réaménagée. Conformément aux plans de l’architecte Heinz Döhmen est née une salle illuminée et claire, la tribune et le plafond de bois furent retirés. La chapelle et les batiments de l’école et du cloître sont en possession de la Fondation Orphelinat St. Anna et de l’école Marienberg.

