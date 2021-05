Audio Guide Deutsch herunterladen

Denkmal

Eine der Gottesmutter Maria geweihte Kapelle am Obertor gab es wahrscheinlich schon seit dem 13. Jahrhundert. Als erster Nachweis ihrer Existenz wird oftmals die Chronik des Stadtschreibers Christian Wierstraet aus der Zeit der Belagerung durch Karl den Kühnen 1474/75 herangezogen, in der von einer Bittprozession der Neusser zum Obertor berichtet wird: Als der Bürgermeister hier zur Gottesmutter Maria um die Errettung von Neuss betete, flogen Kanonenkugeln mit Nachrichten der kaiserlichen Truppen in die Stadt, die die baldige Befreiung von Neuss ankündigten.

1712/13 wurde der alte Tuffsteinbau wegen Baufälligkeit niedergelegt und durch die heutige Backsteinkirche ersetzt. Nach Auflösung der Liebfrauen-Bruderschaft, in deren Obhut sich die Kapelle bis dahin befunden hatte, ging sie in der Zeit der französischen Besatzung um 1803 auf die Stadt über. 1865 erwarben die Augustinerinnen die Kapelle und das angrenzende Haus. Sie nutzten das sogenannte Obertorkloster bis ins 20. Jahrhundert für die Krankenpflege, als Hostienbäckerei und Nähschule.

Heute ist die Kapelle in der Obhut der Pfarrgemeinde St. Quirin und wird nur noch gelegentlich für Gottesdienste genutzt. Seit 2008 kümmert sich der Förderverein Obertorkapelle um den Erhalt der Kapelle.

Quellen und Texte: Stadtarchiv Neuss

Grafisches Konzept: Cornelius Uerlichs

Diese Tafel wurde gestiftet vom Förderverein Obertorkapelle Neuss am Rhein