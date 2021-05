Denkmal

Il existait probablement déjà une chapelle dédiée à Marie Sainte Mère de Dieu près de l’Obertor au XIIIe siècle. La chronique de Christian Wierstraet, greffier de la ville, est souvent considérée comme la première preuve de son existence. Datant de l’époque du siège de Charles le Téméraire entre 1474 et 1475, elle rapporte une procession des habitants de Neuss vers l’Obertor : alors que le maire y priait la Vierge Marie pour le salut de Neuss, la ville reçut soudain des boulets de canon portant des messages des troupes impériales annonçant sa libération imminente.

En 1712–1713, l’ancien bâtiment en tuffeau devenu vétuste fut démoli et remplacé par l’église actuelle en brique. Après la dissolution de la confrérie Liebfrauen qui gérait jusqu’alors la chapelle, cette dernière fut donnée à la ville vers 1803 pendant l’occupation française. En 1865, les Augustines récupérèrent la chapelle et le bâtiment attenant. Jusqu’au XXe siècle, elles utilisèrent le monastère de l’Obertor comme centre de soins, manufacture d’hosties et école de couture.

Depuis, la chapelle a été confiée à la paroisse de Saint-Quirin et n’est aujourd’hui utilisée qu’occasionnellement pour des services religieux. Depuis 2008, l’association de la chapelle de l’Obertor s’occupe de préserver la chapelle.

