Haus Schwatte Päd

Denkmal

In Neuss steht ein Haus in der Straße Büchel.

Am Eingang ist ein Bild von einem schwarzen Pferd.

Auf dem Bild steht: Zum Schvatten Rosz Anno 1603.

Das spricht man so aus: Zum schwatten Ross.

Das bedeutet: Zum schwarzen Pferd.

Viele kennen das Haus auch mit dem Namen: Schwatte Päd.

Anno 1603 bedeutet: Das Haus ist aus dem Jahr 1603.

Das Haus ist das älteste Kaufmann-Haus und Wohn-Haus in Neuss.

Rembold Breuer hat das Haus bauen lassen.

Viele in seiner Familie waren wichtige Politiker.

Das Haus hat mehrere Stockwerke:

ein Erd-Geschoss

ein oberes Stockwerk

3 Stockwerke mit Lager-Räumen

Das Haus sieht oben aus wie eine Treppe.

Das nennt man: Stufen-Giebel.

Rechts neben der Tür ist der Eingang zum Keller.

Der Keller war ein Lager für schwere Dinge.

Zum Beispiel Fässer mit Wein oder Bier.

Die Fässer zieht man an einem Seil einfach in den Keller.

In dem Haus ist schon lange eine Gaststätte.

Schon Rembold Breuer hat im Haus Bier gebraut und verkauft.

Vor 300 Jahren hat die Familie Herbertz eine Gaststätte im Schwatte Päd.

Vom Jahr 1870 bis zum Jahr 1963 gehört die Gaststätte der Familie Esser.

Später leiten viele verschiedene Menschen die Gaststätte.

Die Gaststätte ist auch länger geschlossen.

Aber seit dem Jahr 2018 ist das Schwatte Päd wieder eine Gaststätte.

Die Infos und Texte sind aus dem Stadt-Archiv Neuss.

Cornelius Uerlichs hat das Aussehen von der Info-Tafel geplant.

ZIN - Zukunftsinitiative Innenstadt hat die Info-Tafel bezahlt.

Der Text in Leichter Sprache ist von:

© Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V., 2019.