Maison bourgeoise et auberge « Zum Schvatten Rosz »

Denkmal

« Zum Schvatten Rosz », érigée en 1603/1604, est la plus ancienne maison bourgeoise et de négociants conservée de Neuss, construite dans le style Brique-Renaissance de la Basse-Rhénanie. Un bâtiment portant le même nom est déjà mentionné en l’an 1556, mais il fut vraisemblablement détruit lors du grand incendie de la ville en 1586. Le maître d’ouvrage et propriétaire de l’actuel bâtiment fut probablement l’échevin Rembold Breuer issu d’une ancienne famille influente de conseillers.

Le bâtiment se compose d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage, ainsi que de trois étages destinés aux réserves, ce qu’on retrouve également dans la structure de la façade. La maison fut couronnée d’un pignon à redans typique de l’époque architecturale. Au-dessus de l’entrée, on trouve une plaque en relief portant la représentation du cheval noir qui a donné son nom et l’inscription « Zum Schvatten Rosz Anno 1603 », d’où la dénomination populaire « Em schwatte Päd » (au cheval noir). À droite de la porte, on trouvait à l’origine l’accès à la cave, aujourd’hui encore visible sur ce qu’on appelle la « Grimkopf » au-dessus de l’ouverture de la fenêtre. Elle servait à retenir une poutre appuyée contre le mur de la maison autour de laquelle était enroulée une corde, afin d’y faire descendre – « rouler » – dans la cave des fûts et autres charges par un « escalier roulant ».

Rembold Breuer y brassait déjà de la bière pour l’offrir à ses clients, une tradition qui perdure aujourd’hui encore. En tant que l’une des tavernes les plus anciennes sur la Basse-Rhénanie, le bâtiment héberge depuis des siècles l’une des auberges traditionnelles de Neuss, même si entre-temps elle n’a plus sa propre brasserie. Au 18e siècle, le « Schwatte Päd » fut exploité par la famille du chef de poste Herbertz, en 1870 il fut transmis à la famille Esser, qui dirigea le « Schwatte Päd » presque un siècle, jusqu’en 1963. Les années suivantes furent marquées par de fréquents changements de gérance. En 2018, le « Schwatte Päd » a pu rouvrir après avoir été vide pendant plusieurs années.

Sources et texte : archives de la ville de Neuss

Conception graphique : Cornelius Uerlichs

traduction en français : A.C.T. Fachübersetzungen GmbH

Cette plaque a été offerte par : ZIN - Zukunftsinitiative Innenstadt