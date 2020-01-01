DenkmalZeughaus ve kuzeyindeki bina 17. yüzyılda Fransisk itaatçileri tarafından kilise ve manastır olarak inşa edilmiştir. Köln Başpiskoposu Ferdindand’dan (1632) kilisenin inşası için izin almak için belediyeyle uzun bir uğraş verildi, çünkü dilenci rahipler tarikatları vergiden muaf olduklarından belediye yeni bir manastırın açılmasını istemiyordu. Sonunda 1640 yılında pazarın doğu ucunda Backsteinkirche adında bir kilise açılabildi. Manastır binasının tamamlanması 1655 yılına kadar sürdü.

1802 yılında manastırların kaldırılmasıyla birlikte itaatçilerin binası belediyenin mülkiyetine geçti. Manastır binası 1889 yılına kadar lise tarafından kullanılırken kilise Prusya askeriyesine kiraya verildi. 1864 yılına kadar savunma taburu burada bir “Zeughaus” inşa etti ve içinde silahları ve diğer askeri ekipmanlarını depoladı.

Tahıl ambarı ve bir mağazanın satış salonu olarak kullanıldıktan sonra Zeughaus bir şölen salonuna dönüştürüldü ve 1925 yılından beri Rheinisches Städtebundtheater’in oyun salonu olarak kullanılıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalamalar (1944/1945) nedeniyle bina ağır hasar aldı. Wandpfeilerkirche’nin restorasyonu 1950 yılında tamamlandı. Üçgen çatısıyla birlikte barok trakit portal, kumtaşı ile yenilendi. Manastır yapısından kalan doğal taştan iki yuvarlak kavis portalı korundu.

Tarihi kilise binası 1950 yılından beri şehrin “Zeughauskonzerte” (Zeughaus konserleri) de dahil olmak üzere konser salonu olarak kullanılmaktadır. “Şehrin güzel mekanı” 1999 yılında temelden restore edildi ve manastırın eski iç avlusunun üstü kapatılarak yeni bir fuaye oluşturuldu.

1624 Fransisk itaatçilerinin şubesi

Fransisk itaatçilerinin şubesi 1637–39 Pazardaki manastır kilisesinin inşası

Pazardaki manastır kilisesinin inşası 1655 Manastır binasının tamamlanması

Manastır binasının tamamlanması 1802 İtaatçiler manastırının sekülerleştirilmesi

İtaatçiler manastırının sekülerleştirilmesi 1805 Manastırın lise olarak kullanılması

Manastırın lise olarak kullanılması 1825 Kilise Prusya savunma taburunun Zeughaus’u (cephanelik, tophane) oluyor

Kilise Prusya savunma taburunun Zeughaus’u (cephanelik, tophane) oluyor 1865/98 Kilisenin tahıl ambarı ve satış salonu olarak kullanılması

Kilisenin tahıl ambarı ve satış salonu olarak kullanılması 1925 Rheinisches Städtebundtheater’in oyun sahnesi

Rheinisches Städtebundtheater’in oyun sahnesi 1944 Zeughaus’un ağır hasarlar alması

Zeughaus’un ağır hasarlar alması 1947 Zeughaus’un konser ve şölen salonuna dönüştürülmesi

Zeughaus’un konser ve şölen salonuna dönüştürülmesi 1999 Manastır geçidinin üstünün kapatılmasıyla restorasyon ve dönüştürme

Kaynaklar ve metinler: Neuss Belediye Arşivi

Grafik konsepti: Cornelius Uerlichs

Almanca’dançeviri: A.C.T. Fachübersetzungen GmbH

Bu tabloyu hibe eden Belediye Meclisi Üyesi Bay Hartmut Rohmer

2004-2017 Neuss Belediyesi Kültür Müdürlüğü Başkanı