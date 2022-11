NW Dance Project am 1. Dezember 2022 NW Dance Project aus Portland, USA, gastiert am Donnerstag, 1. Dezember 2022, 20 Uhr, in der Stadthalle Neuss. https://www.neuss.de/kultur/tanz/internationale-tanzwochen-neuss/copy_of_internationale-tanzwochen-1 https://www.neuss.de/kultur/tanz/internationale-tanzwochen-neuss/copy_of_internationale-tanzwochen-1/@@images/e1f2de6a-e2bf-4639-a3c5-262cda4fadd3.jpeg

NW Dance Project, „Linger“ © Blaine Truitt Covert NW Dance Project am 1. Dezember 2022 NW Dance Project aus Portland, USA, gastiert am Donnerstag, 1. Dezember 2022, 20 Uhr, in der Stadthalle Neuss.