In Stockholm, in einer ganz gewöhnlichen Straße, in einem ganz gewöhnlichen Haus, wohnt eine ganz gewöhnliche Familie und die heißt Svantesson. Dazu gehören ein ganz gewöhnlicher Papa und eine ganze gewöhnliche Mama und drei ganz gewöhnliche Kinder, Birger, Betty und Lillebror. "Ich bin überhaupt kein gewöhnlicher Lillebror", sagt Lillebror. Aber das stimmt nicht. Er ist wirklich ein ganz gewöhnlicher Junge. Es gibt nur einen im ganzen Haus, der ungewöhnlich ist, und das ist Karlsson vom Dach. Er wohnt oben auf dem Dach, der Karlsson, und schon das ist ja etwas recht Außergewöhnliches. Er ist ein sehr kleiner und sehr rundlicher und sehr selbstbewusster Herr und er kann fliegen. Mit Flugzeugen und Hubschraubern können alle Menschen fliegen, aber es gibt niemand, der ganz allein fliegen kann, außer Karlsson.

Er dreht bloß an einem Knopf, der ungefähr mitten vor seinem Nabel sitzt, und wips springt ein winzig kleiner Motor an, den er auf dem Rücken hat. Wenn der Motor genügend auf Touren gekommen ist, steigt Karlsson auf und schwebt. Eines schönen Tages kam Karlsson einfach durchs Fenster zu Lillebror hereingeflogen. Karlsson ist, wie er meint, in allem der Beste - ob man ihm das glauben darf? Lillebror glaubt ihm, Lillebror findet auch, dass Karlsson in allem der Beste ist. Auf jeden Fall ist er der beste Spielkamerad der Welt - aber auch bei einer Gefahr bewährt sich der Spielkamerad…

Es spielt das Wittener Kinder- und Jugendtheater im Rheinischen Landestheater an der Oberstraße 95 in 41460 Neuss, Dauer ca. 60 Minuten.

Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information, dem Rheinischen Landestheater, Platten Schmidt und dem NGZ-Ticketservice (Mayersche Buchhandlung) und über westticket.de oder an der Tageskasse jeweils 1 Stunde vor Beginn der Vorstellungen zum Preis von 8,00 € zuzüglich Service- bzw. Vorverkaufsgebühr.

Weitere Informationen unter www.kulturfuerkinder-neuss.de

