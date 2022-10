Kultur für Kinder 2021

In farbenprächtiger Kostümkunst, märchenhafter Spannung und mitreißender Musik sieht das Publikum die prächtigen Kleider im Traum der Majestät lebendig werden und erlebt, wie am Ende der kleidersüchtige, unsichere Kaiser durch eine List und ein kleines Kind erlöst wird.

Im Märchenwald herrscht Panik! Die sieben Geißlein sind verschwunden , und plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Schnell verbreiten sich Gerüchte, dass ihre Abwesenheit mit der Ankunft eines jaulenden Fremden zu tun hat: Ein Wolf ! Der muss sie gefressen haben, da ist sich die Dorfgemeinschaft sicher. Schließlich sind Wölfe von Grund auf hungrig, hinterhältig und hundsmiserabel, oder? Und war das Fremde nicht seit jeher verdächtig? Der aufbrausende Jäger will dem unbekannten Eindringling das Fell über die Ohren ziehen, doch Rotkäppchen äußert Zweifel: Sollte man den Wolf nicht erst einmal fragen, bevor man ihn verurteilt? Zufällig lernt sie den vermeintlichen Schuft auf dem Weg zur Großmutter kennen. Herr Wolff , so sein Name, benimmt sich zwar etwas seltsam , ist aber eigentlich ganz charmant . Und vor allem fühlt er sich ziemlich allein im Märchenwald. Gemeinsam mit ihrer stricksüchtigen Großmutter überlegt sich Rotkäppchen einen Plan, wie man Herrn Wolff helfen und vor dem schießwütigen Jäger schützen kann.

Sonntag, 12. Dezember 2021

11 Uhr, 14.30 Uhr & 16.30 Uhr

Der glückliche Prinz

frei nach dem Märchen „The Happy Prince“ von Oscar Wilde ab 6 Jahren

Abajur Theatre Company

»Der glückliche Prinz« ist eine Adaption des Kinderklassikers des irischen Schriftstellers Oscar W ilde, geschrieben von V itoria Barbosa und unter der Regie von Sergio Abajur inszeniert. In dieser Version erscheint eine YouTube-Hexe, die aus den alten Märchen in die heutige Welt kommt. Sie nutzt Social-Media-Technologie, um Kinder für Kindergeschichten zu interessieren. In Zeiten der Pandemie erzählt die Hexe die Geschichte des glücklichen Prinzen über ihren YouTube-Kanal in einem Livestream und präsentiert die Geschichte der Statue des Prinzen, der vom höchsten Punkt der Stadt alle Leiden der Einwohner sehen kann. Eine Schwalbe, die sich aufgrund des bevorstehenden Winters auf dem Weg nach Ägypten befindet, macht Halt vor der Statue des Prinzen und entdeckt, dass er nicht so glücklich ist wie sonst. Von der Traurigkeit des »glücklichen« Prinzen bewegt, beschließt die Schwalbe, ihm und den Menschen in dieser Stadt zu helfen und ihr Leid zu lindern. Deshalb verschiebt sie ihre Reise nach Ägypten im Namen der Solidarität.

Dauer ca. 60 Minuten