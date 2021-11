Wir warten auf’s Christkind 2019

Den Auftakt macht das Figurentheater Mimikry am Mittwoch, den 27. November 2019, mit dem Stück „Der kleinste Engel und sein größter Wunsch“. Weihnachten ist die Zeit der Engel. Wenn ihr gut aufpasst, könnt ihr sie jetzt überall entdecken. Der kleinste aller Engel, Amadeus, hat einen großen Wunsch: Einmal hinab auf die Erde zu fliegen und einem Menschen den sehnlichsten Weihnachtswunsch erfüllen! Ob ihm das wohl gelingen kann ..



Eine Subventionierung des Ministeriums Ostbelgien ermöglicht, dass am Donnerstag, den 28. November 2019, das ostbelgische Figurentheater von Heinrich Heimlich mit „Frederik“ im Kulturkeller gastiert. Frederik, der Kleinste der Feldmausfamilie, möchte schon mithelfen, wenn die Vorräte für den Winter gesammelt werden müssen. Doch immer kommt ihm etwas dazwischen – die Welt ist so schön und es gibt so viel zu entdecken! Und so steht Frederik mit leeren Händen da, wenn die Anderen ihre Vorräte in die Höhle tragen. Kein Wunder, dass sie über Frederik den Kopf schütteln... Als Frederik jedoch an einem tristen Wintertag seine „Vorräte“ auspackt, zeigt sich, dass man auch Farben und Lieder mit anderen teilen kann.

Das Seifenblasen Figurentheater präsentiert am Montag, den 2. Dezember 2019, das Stück „Weihnachtsspuk bei Zimtstern & Co“. Bäcker Balduin Zimtstern backt das leckerste Weihnachtsgebäck der ganzen Stadt. Selbst der Weihnachtsmann holt sich seine Tüte immer persönlich ab. Doch dieses Jahr geht in Balduins Backstube alles schief. Der Ofen qualmt, die Milch ist sauer und die Zuckerdose tanzt Tango. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu!!! Ob wohl bis zum Heiligen Abend noch alles fertig wird?



Die Figurentheaterreihe beenden wird am Dienstag, den 3. Dezember 2019, das Piccolo Puppenspiel mit dem Stück „Der kleine Hirte und die drei weißen Federn“. Der kleine Hirte wurde von den anderen auf dem Hirtenfeld zurückgelassen. Da erscheint ein junger Mann namens Miguel mit einer wichtigen Botschaft: "Ärgere Dich nicht - alles geschieht aus einem guten Grund". Und er hinterlässt dem kleinen Hirten drei leuchtend weiße Federn, die die Nacht erhellen. Mit diesen Glücksfedern macht sich der kleine Hirte auf seinen ganz eigenen Weg.

Der Eintritt beträgt 4,50 Euro pro Person. Einzelkarten, zzgl. Vorverkaufsgebühren, sind ab dem 08.11.2019 bei den Vorverkaufsstellen erhältlich, z.B. in der Tourist Information, Büchel 6, Telefon 02131 4037795. Gruppen ab 15 Personen können dort auch schriftlich bestellen: Fax 02131 4037797. E-Mail: tourist-info@neuss-marketing.de



Bildrechte:

1.Bild: Der kleinste Engel und sein größter Wunsch © Mimikry Figurentheater

2.Bild: Frederik © Heinrich Heimlich /Fithe Figurentheater

3.Bild: Weihnachtsspuk bei Zimtstern & Co © Seifenblasen Figurentheater

4.Bild: Der kleine Hirte und die drei weißen Federn © Gerd J. Pohl