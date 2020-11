Änderungen Die Vorstellungen „Die kleine Hexe“ (Koblenzer Puppenspiele) am Sonntag, 06.12.202 um 11, 14 und 16 Uhr, müssen aufgrund der Coronaschutzverordnung leider abgesagt werden. Erstattung von Tickets: Senden Sie bitte eine Mail mit Ihren Kontaktdaten sowie Fotos der Tickets an lars.riedel@stadt.neuss.de.

Dem Kulturamt ist es ein großes Anliegen, Kindern ein abwechslungsreiches, ansprechendes und niveauvolles Kulturprogramm anzubieten. So wird für Kinder ab 4 Jahren die Reihe »Wundertüte« und für Kinder ab 6 Jahren »Kultur für Kinder« angeboten. Darüber hinaus gibt es jährlich die Veranstaltungsreihe »Wir warten aufs Christkind«, die Kinder ab 3 Jahren anspricht.

Die Kinderprogramme erscheinen jeweils Ende des Jahres für das folgende Kalenderjahr. Prospekte liegen aus, werden aber auch auf Anfrage per Mail zugesandt. Gerne können wir Sie in unseren Verteiler aufnehmen, dann erhalten Sie die Prospekte unmittelbar nach Erscheinen per Post.

Die »Wundertüte« lädt Kinder von 4 bis 8 Jahren mit ihren Eltern sonntags um 11, 14 und 16 Uhr in das „Strandgut“, Am Rennbahnpark 1, 41460 Neuss, ein. Dorthin kommen Theaterleute, Marionetten- und Puppenspieler mit Geschichten zum Staunen und Mitspielen.

Die acht Veranstaltungen in 2021 werden wieder im Abo angeboten, das ab sofort erhältlich ist. Anmeldungen sind bis zum 06.12.2020 schriftlich an das Kulturamt Neuss zu richten. Der Verkauf der Einzelkarten bei den Vorverkaufsstellen beginnt am 30.12.2020, sofern die Plätze nicht bereits durch Abos belegt sind.

Das »Wundertüte« Programm 2021 im Überblick

Sonntag, 24.01.2021 | 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr Eliot und Isabella und das Geheimnis des Leuchtturms Figurentheater Marmelock – nach einem Buch von Ingo Siegner Bahnhof von Ratzekoog! Aus Reisekoffern entfalten sich Bühnenkulissen undein Leuchtturm.

Au Backe! Rattenjunge Eliot sitzt im Zug und ist stinksauer, weil er seine Ferien auf der blöden Insel Ratzekoog verbringen soll. Doch wie es der Rattenzufall will, ist auch Isabella dort einquartiert. Die Idylle währt nicht lange, denn schon rücken ihnen Bocky Bockwurst und seine Bande übel auf die Pelle. Als es dann im alten Leuchtturm noch zu spuken anfängt, wird es richtig brenzlig. Zum Glück hilft Fiete Flunder den beiden Rattenkindern aus der Patsche. Ein rattenscharfes Abenteuer über Freundschaft. (ca. 50 Minuten)

Sonntag, 21.02.2021 | 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr Michel in der Suppenschüssel Artisanen – Puppenspiel frei nach dem bekannten Kinderbuch von Astrid Lindgren Michel ist ein Junge, den man unbedingt kennenlernen muss. Fünf Jahre ist er alt und stark wie ein Ochse. Er wohnt auf Katthult, einem feinen, kleinen Bauernhof, der zu dem Dorf Lönneberga gehört. In Lönneberga und der gesamten Umgebung gibt es keinen einzigen Menschen, der nicht den Michel kennt. Den frechen, kleinen Bengel, der den Leuten mehr Streiche spielt, als das Jahr Tage hat. Doch auch wenn Michel gar keinen Unfug plant, passieren ihm die merkwürdigsten Dinge: Da landet sein Kopf in der Suppenschüssel, seine Schwester oben an der Fahnenstange … (ca. 45 Minuten)

Sonntag, 21.03.2021 | 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr Nur Mut, kleiner Osterhase Piccolo Puppenspiele Wisst Ihr eigentlich, was ein Schlupf-Mupf ist? Nun, Wilma und Eugen, ein Mäusepärchen, wussten es jedenfalls nicht – bis eines Tages eine Postkarte aus dem Osterwald kommt: Schorsch Schlappohr, der brave Osterhase, hat große Schwierigkeiten und braucht Hilfe, denn ein frecher Schlupf-Mupf will das ganze Osterfest gründlich ins Wasser fallen lassen. Natürlich machen sich Wilma und Eugen sofort auf den Weg in den Osterwald, um dem Osterhasen zu helfen … (ca. 40 Minuten)

Sonntag, 18.04.2021 | 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr Das Bärenwunder Theater Blaues Haus – Figurenspiel nach dem Kinderbuch von Wolf Erlbruch Langsam erwacht der große Bär aus dem Winterschlaf und ist allein. Und weil er schon groß und stark ist, möchte er gerne Bärenpapa werden. Dann hat er wieder wen zum Spielen. Aber wie stellt Bär das an? Wie soll er an ein Bärenkind kommen? Hase, Vogelküken und Maus geben ihm die komischsten Ratschläge, die der große Bär trotzdem befolgt. Denn wenn er es nicht wenigstens versucht, kann sein Wunsch ja nie in Erfüllung gehen. Aber alle Anstrengungen sind vergeblich. Der große Bär weiß nicht weiter. Traurig guckt er den Wolken hinterher. Da spricht ihn eine reizende Bärenfrau an. (ca. 45 Minuten)

Sonntag, 22.08.2021 | 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr Urmel schlüpft aus dem Ei Die Complizen – nach dem gleichnamigen Buch von Max Kruse … ein wirrwarrwitziges Musical mit einem der liebenswertesten Geschöpfe der deutschen Kinderliteratur. Auf der Insel Titiwu bringt der Professor Habakuk Tibatong Tieren das Sprechen bei. Dann passiert etwas Unerwartetes: Ein großer Eisberg wird an den Strand geschwemmt. Ein Ei befindet sich darin. Der Professsor und seine Tiere brüten es aus. Heraus schlüpft ein Urmel. Eine Sensation! (ca. 55 Minuten)

Sonntag, 19.09.2021 | 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr Die Prinzessin auf der Erbse Theater Tom Teuer – ein ziemlich bekanntes Märchen – etwas anders erzählt Es war einmal und ist immer noch so ein König. Der lebt glücklich mit seinem Prinzensohn auf einer Insel. Doch etwas fehlt dem Prinzen: genau, eine richtige Prinzessin. Dunkle Wolken ziehen über der Insel auf. Es blitzt, donnert, regnet, stürmt und es weht – eine Prinzessin an Land. Zumindest behauptet sie, eine zu sein. Doch sie trägt keine Krone, lässt sich nicht bedienen und findet auch noch Unwetter toll. Das ist doch keine Prinzessin! Na, das werden wir ja sehen, denkt der König und legt ihr, was sonst, eine Erbse ins Bett, ganz nach unten, unter alle Matratzen. Was dann passiert, hat selbst der König noch nicht erlebt … Ein Stück über die Neugier und Offenheit gegenüber denen, die irgendwie anders sind. (ca. 50 Minuten)

Sonntag, 24.10.2021 | 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr Nisses großes Abenteuer Seifenblasen-Figurentheater – frei nach dem Buch „Der Junge, der niemals Angst hatte“ von Alfred Smedberg Blomsterfina ist weg! Der Troll vom Hutawald hat dem armen Bauern und seinen sieben Kindern die einzige Kuh gestohlen. Und niemand traut sich in den Wald um sie zurückzuholen. Denn im Hutawald hausen nicht nur die Trolle, sondern auch eine Menge anderer eigenartiger Gestalten. So die geheimnisvolle Waldfrau, der geschwätzige Vogel oder Nalle, der König des Waldes. Alle haben „wichtigeres“ zu tun Nur einer nicht: Nisse, der mutigste der acht Kinder. Heimlich macht er sich auf den Weg und erlebt sein erstes, großes Abenteuer … (ca. 45 Minuten)

Sonntag, 28.11.2021 | 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr Hermann und der Maulwurf Wunderbar HalloDu-Theater Stellt euch vor, es ist Winter, die Erde hart gefroren und ihr kommt nach einem langen anstrengenden Tag nach Hause. Euch ist kalt und ihr freut euch so richtig auf euer warmes Bett. Mit einem großen Satz springt ihr in die Federn und unter der Bettdecke liegt ein kleiner roter Koffer! Wem mag der Koffer gehören und wie kommt der dort hin? Ihr geht auf die Suche und findet den Maulwurf Wunderbar. Eingewickelt in seiner Bettdecke, mit einer Möhre als Proviant in der Pfote sitzt er da, so als ob er für immer bei euch bleiben möchte. Na das kann was werden! Hermanns anfängliche Ablehnung gegen den lästigen Eindringling wandelt sich mit der Zeit hin zu Fürsorge und anrührender Freundschaft. Die vielfältigen Gefühle zwischen Freundschaft und Fremdsein beleuchtet die Geschichte „Hermann und der Maulwurf Wunderbar“ auf ausdrucksvolle Weise. (ca. 55 Minuten)

