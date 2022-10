Wundertüte 2022

Aktuelle Hinweise Die neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW, gültig seit 03.04.2022, sieht bis auf wenige Ausnahmen keine generelle Verpflichtung mehr zum Tragen von Masken in Innenräumen vor.



Jede Person ist angehalten, eigenverantwortlich und solidarisch die Einhaltung der Verhaltensregeln zu Abstand, Hygiene und Masken zu beachten. Das Tragen von Masken in Innenräumen wird jedoch weiterhin als sinnvoll erachtet und deshalb bis auf Weiteres empfohlen .

Dem Kulturamt ist es ein großes Anliegen, Kindern ein abwechslungsreiches, ansprechendes und niveauvolles Kulturprogramm anzubieten. So wird für Kinder ab 4 Jahren die Reihe »Wundertüte« und für Kinder ab 6 Jahren »Kultur für Kinder« angeboten. Darüber hinaus gibt es jährlich die Veranstaltungsreihe »Wir warten aufs Christkind«, die Kinder ab 3 Jahren anspricht.

Die Kinderprogramme erscheinen jeweils Ende des Jahres für das folgende Kalenderjahr. Prospekte liegen aus, werden aber auch auf Anfrage per Mail zugesandt. Gerne können wir Sie in unseren Verteiler aufnehmen, dann erhalten Sie die Prospekte unmittelbar nach Erscheinen per Post.

Die »Wundertüte« lädt Kinder von 4 bis 8 Jahren mit ihren Eltern sonntags um 11, 14 und 16 Uhr in den Kulturkeller, Oberstraße 17, 41460 Neuss, ein. Dorthin kommen Theaterleute, Marionetten- und Puppenspieler mit Geschichten zum Staunen und Mitspielen.

Die acht Veranstaltungen in 2022 werden wieder im Abo angeboten, das ab sofort erhältlich ist. Anmeldungen sind bis zum 06.12.2021 schriftlich an das Kulturamt Neuss zu richten. Der Verkauf der Einzelkarten bei den Vorverkaufsstellen (Platten Schmidt, Tourist Information, Rheinisches Landestheater oder online über westticket.de) beginnt am 07.01.2022, sofern die Plätze nicht bereits durch Abonnements belegt sind.

Das »Wundertüte« Programm 2022 im Überblick

Sonntag, 30. Januar 2022

11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr Raschel – Ein Stück Karton Figurenspielerin Sarah Wissner lädt zu einer Materialtheater-Performance mit, um und aus Karton

Da steht ein Geheimnis. Ein Geheimnis mit vier Wänden, einem Boden und einem Dach. Das Geheimnis ist aus Pappe und der Deckel lässt sich öffnen. Das ist ja nur ein Karton? Nein! Das ist eine ganze Welt! (ca. 35 Minuten)

Sonntag, 20. März 2022

11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr Nur Mut, kleiner Osterhase Piccolo Puppenspiele Wisst Ihr eigentlich, was ein Schlupf-Mupf ist? Nun, Wilma und Eugen, ein Mäusepärchen, wussten es jedenfalls nicht – bis eines Tages eine Postkarte aus dem Osterwald kommt: Schorsch Schlappohr, der brave Osterhase, hat große Schwierigkeiten und braucht Hilfe, denn ein frecher Schlupf-Mupf will das ganze Osterfest gründlich ins Wasser fallen lassen. Natürlich machen sich Wilma und Eugen sofort auf den Weg in den Osterwald, um dem Osterhasen zu helfen … (ca. 40 Minuten)

Sonntag, 22. Mai 2022

11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr Das Bärenwunder Theater Blaues Haus – Figurenspiel nach dem Kinderbuch von Wolf Erlbruch Langsam erwacht der große Bär aus dem Winterschlaf und ist allein. Und weil er schon groß und stark ist, möchte er gerne Bärenpapa werden. Dann hat er wieder wen zum Spielen. Aber wie stellt Bär das an? Wie soll er an ein Bärenkind kommen? Hase, Vogelküken und Maus geben ihm die komischsten Ratschläge, die der große Bär trotzdem befolgt. Denn wenn er es nicht wenigstens versucht, kann sein Wunsch ja nie in Erfüllung gehen. Aber alle Anstrengungen sind vergeblich. Der große Bär weiß nicht weiter. Traurig guckt er den Wolken hinterher. Da spricht ihn eine reizende Bärenfrau an. (ca. 45 Minuten)

Sonntag, 12. Juni 2022

11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr Kleiner Drache Wütebrecht Seifenblasen-Figurentheater Drachen sind wilde Gesellen, die den ganzen Tag nur Unsinn im Kopf haben.

Alle Drachen? Nein, einer ist ein klein wenig anders. Sein Vater hat ihm den Namen Wütebrecht gegeben, damit er einmal groß und fürchterlich werden sollte, aber groß und fürchterlich ist Wütebrecht nicht. Er lebt glücklich und zufrieden in seiner Baumhöhle. Doch eines Tages, es ist sein 150. Geburtstag, bekommt er Besuch … Was das für ein Besuch ist und wie dieser Wütebrechts Leben kräftig durcheinanderwirbelt, erzählt dieses turbulente Märchen mit Drachen, Ritter, Prinzessin, einem lustigen Spaßvogel und viel Musik. (ca. 45 Minuten)

Sonntag, 21. August 2022

11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr Aprikosenzeit HÖR- und SCHAUbühne Also, das gab es ja wohl noch nie: Plötzlich, während eines Gewitters, entdeckt Gärtner Lavalle im Gartenhäuschen einen Herrn mit vornehmen Kleidern und mit einem langen Bart – Conte Luigi, Zwerg seines Zeichens, und äußerst schlecht gelaunt obendrein. Kein Wunder: Der Conte liebt des Zwergenkönigs Tochter Contessa Vanessa, darf sie aber nur heiraten, wenn er zuvor in der Menschenwelt ein Rätsel löst. Gelingt ihm das nicht, kann er nie wieder zurückkehren ins Zwergenreich und es passiert vielleicht sogar noch Schlimmeres! Doch wie in jedem richtigen Märchen nimmt das Ganze ein gutes Ende … (ca. 45 Minuten)

Sonntag, 18. September 2022

11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr Feuerwehrmärchen Lindenberger Marion-Etten-Theater) Die Hoftiere vom Bauern Schorsch haben eine Freiwillige Feuerwehr gegründet. Nur die beiden Kleinsten, Cordula und Horst, dürfen nicht mitmachen, obwohl sie so gerne dabei sein wollten. Feuerwehrhauptmann Luigi traut ihnen einfach nichts zu. Eines Tages jedoch bietet sich den beiden Freunden eine unerwartete Chance, sich in das Feuerwehrteam einzubringen, indem sie nicht nur die alte Feuerwehr wieder reparieren, sondern auch ganz alleine jemanden aus dem Umglück retten. Und so bekommt der Hof auch noch eine Freiwillige Jugendfeuerwehr. Ein lustiges Marionettenspiel mit vielen Liedern, das das Engagement der Freiwilligen Feuerwehr würdigen möchte. (ca. 45 Minuten)

Sonntag, 23. Oktober 2022

11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr Die kleine Hexe Koblenzer Puppenspiele – nach den Kinderbüchern von Otfried Preußler Die kleine Hexe lebt in einem kleinen, windschiefen Haus mit einem krummen Schornstein und klapprigen Fensterläden im Wald, gemeinsam mit ihrem sprechenden Raben Abraxas. Ihr größter Wunsch ist es, gemeinsam mit den großen Hexen auf dem Blocksberg herumzufliegen. Als die kleine Hexe bei ihrem unerlaubten Versuch, in der Walpurgisnacht mit den anderen Hexen mitzufliegen erwischt wird, wird ihr Hexenbesen zur Strafe verbrannt. Sollte sie allerdings bis zur nächsten Walpurgisnacht eine gute Hexe werden, darf sie wieder teilnehmen. Ein Jahr lang hat die Hexe jetzt Zeit, genügend gute Taten zu vollbringen … (ca. 45 Minuten)

Sonntag, 27. November 2022

11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr Als der Tiger einmal der Bär sein wollte Figurentheater Marmelock – nach einer Figurenwelt von Janosch und dem Kinderbuch von Florian Fickel und Johanna Seipelt Der kleine Tiger hat eine verrückte Idee: Er möchte gerne der kleine Bär sein und der Bär soll der Tiger sein. Ab jetzt muss der Tiger die Pilze kochen und der Bär mit dem Hasen um die Wette rennen. Also alles genau umgekehrt!

Doch der Tiger weiß nicht einmal, wie man Pilze findet und der Bär mag nichts weniger als Rennen. Uff!!! Werden die Freunde sich zu helfen wissen? Ein amüsanter, schwungvoller Rollentausch von zwei ungleichen Freunden, dargestellt mit ausdrucksstarken Figuren in einer fantasievollen Bühne. (ca. 50 Minuten)

Weitere Informationen:

Stadt Neuss

Kulturamt

Oberstraße 17

41460 Neuss

Telefon: 02131 90-4112

E-Mail: Kulturamt@stadt.neuss.de

Bildrechte:

Raschel – ein Stück Karton Foto: Emilien Truche Nur Mut, kleiner Osterhase Foto: Piccolo Puppenspiele Das Bärenwunder Foto: Theater Blaues Haus Kleiner Drache Wütebrecht Foto: Seifenblasen-Figurentheater Aprikosenzeit Foto: HÖR- und SCHAUbühne Feuerwehrmärchen Foto: Lindenberger Marion-Etten-Theater Die kleine Hexe Foto: Alicja Sionkowski, Rechte: Koblenzer Puppenspiele Als der Tiger einmal der Bär sein wollte Foto: Mathias Müller-Wolfgramm