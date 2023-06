Theatre Radost beim Shakespeare Festival 2023

Mit einer temporeichen Erzählweise, Livemusik und Schauspieler*innen, die mit aberwitzigen Puppen agieren, bringt das tschechische Theatre Radost ihren temporeichen „Hamlet on the Road“ auf die Bühne.

Zu sehen ist das Stück, das als Theatermusical angelegt und vom Puppenspiel inspiriert wurde, am Freitag, 2. Juni 2023, um 20 Uhr und noch einmal am Samstag, 3. Juni 2023, um 20 Uhr im Globe Theater Neuss.

Theatre Radost erzählt in „Hamlet on the Road“ die Geschichte des rachsüchtigen dänischen Prinzen Hamlet – ein tragikomisches Wahnsinnsspektakel mit detailverliebtem Bühnenbild, durchdrungen vom Stil der Elisabethanischen Epoche. Wer den Filmregisseur Tim Burton mag, wird „Hamlet on the Road“ lieben.

Eine kostenlose Einführung beginnt 45 Minuten vor der Vorstellung.

Das Shakespeare Festival zeichnet sich durch eine gesellige Atmosphäre und ein umfangreiches Begleitprogramm mit Publikumsgesprächen und Workshops für Schulklassen, Kinder und Erwachsene aus. Das Festival ist ein Ort der Begegnung: Leute treffen, vor oder nach der Veranstaltung zusammensitzen, die gute Atmosphäre und das gemütliche Ambiente gemeinsam genießen, essen und trinken. Die Festival-Picknickkörbe, bestückt mit Baguette, Dips, Käse, Weintrauben und Chutneys sind vorab per E-Mail an shakespeare@stadt.neuss.de bestellbar.

Unter shakespeare-festival.de sind alle weiteren Informationen und Zusatzangebote wie Workshops und Publikumsgespräche zu finden.

Einzeltickets sowie Kombitickets sind erhältlich über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9, unter shakespeare-festival.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.



Shakespeare Festival 2023

13. Mai bis 10. Juni 2023

Globe Theater Neuss

Hammer Landstraße 2, 41460 Neuss

Ticket-Hotline: 02131 526 99 99 9

shakespeare-festival.de

Folgen Sie uns auf Facebook:

facebook.com/GlobeNeuss/

und auf Instagram:

instagram.com/shakespearefestivalneuss/