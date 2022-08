Ticketverkauf für Saison 2022/23 startet

Für die neue Saison 2022/23 der ZeughausKonzerte und der Internationalen Tanzwochen Neuss startet der Einzelkartenverkauf am Donnerstag, 1. September 2022, um 9 Uhr.

Tickets können an den bekannten Vorverkaufsstellen, über die Karten-Hotline unter 02131 526 999 99 oder über das Internet unter zeughauskonzerte-neuss.de beziehungsweise tanzwochen.de bestellt werden.

Die Besucher*innen der ZeughausKonzerte können sich in der Saison 2022/23 auf unvergessliche kammermusikalische Erlebnisse freuen. Es stehen spannende Formationen der „Königsdisziplin“ Streichquartett auf dem Programm, etwa das international gefragte Minguet Quartett zusammen mit Christian Brückner, der deutschen Synchronstimme von Robert de Niro sowie das Chiaroscuro Quartet. Außerdem kommen das Klavierduo Gülru Ensari und Herbert Schuch, die Holzbläser des niederländischen Calefax Reed Quintet, Isabelle Faust (Violine) mit Antoine Tamestit (Viola) sowie Julia Hagen (Violoncello) mit Alexander Ullman (Klavier). Der „besondere Abend“ ist Georg Kreisler gewidmet und wird gestaltet von Patrick Hahn, Generalmusikdirektor in Wuppertal. Der Percussionist Alexej Gerassimez bringt mit Genesis of Percussion das Zeughaus zum Kochen. Und zum Saisonabschluss nimmt Chorwerk Ruhr zusammen mit der Capella de la Torre die Bühne in Beschlag.

Die insgesamt sechs Veranstaltungen der Internationalen Tanzwochen Neuss in der Saison 2022/23 sind einmal mehr der Beweis für die Aktualität und die gesellschaftliche Bedeutung des zeitgenössischen Tanzes.

Zum Auftakt kommt am Mittwoch, 5. Oktober 2022, die maltesische Company ŻfinMalta mit ihrem beeindruckenden Programm »Requiem for Juliet« in die Neusser Stadthalle. Sie konnte anstelle der irischen Company Teaċ Daṁsa gewonnen werden, die aufgrund dispositorischer Unwägbarkeiten kurzfristig absagen musste.

Darüber hinaus bringen das französische Kollektiv Dyptik, die preisgekrönte Tanztruppe Northwest Dance Project aus Portland, USA, die niederländische Tanzcompany Scapino Ballet Rotterdam und die israelisch-britische Hofesh Shechter Company die Stadthalle zum Beben.

VRR inklusive: Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen ab dieser Saison alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

Die ZeughausKonzerte und die Internationalen Tanzwochen können auch im Abonnement gebucht werden unter zeughauskonzerte@stadt.neuss.de sowie tanzwochen@stadt.neuss.de. Alle Infos zum Programm und zu den Tickets finden Sie unter zeughauskonzerte-neuss.de und tanzwochen.de.

Fotounterzeilen:

Internationale Tanzwochen:

Scapino Casablanca (c) Bas Czerwinski

ZfinMalta_RequiemforJuliet_PhotobyCamilleFenech

ZeughausKonzerte: Julia Hagen (c) Julia Wesely



Alle Termine auf einem Blick: ZeughausKonzerte 2022/23

Zeughaus Neuss, Markt 42-44, 41460 Neuss

GRENZGANG GRENZKLANG

Freitag, 16. September 2022, 20 Uhr

Calefax Reed Quintet

Georg Friedrich Händel – Zadok the Priest HWV 258

(Coronation Anthem)

François Roberday – Fugues et Caprices

Franz Schubert – Fantasie f-Moll op. 103 D 940

Erwin Schulhoff – Hot Music

Carola Bauckholt – Zugvögel

George Gershwin – Rhapsody in Blue

WEIL ICH UNMUSIKALISCH BIN

Der besondere Abend

Dienstag, 4. Oktober 2022, 20 Uhr

Patrick Hahn singt Georg Kreisler zum 100. Geburtstag

GIPFELTREFFEN

Freitag, 4. November 2022, 20 Uhr

Isabelle Faust, Violine

Antoine Tamestit, Bratsche

Monsieur de Sainte-Colombe – Concert III Le tendre, Concert XLI

Le retour, Concert XLIV Tombeau Les regrets

Wolfgang Amadeus Mozart – Duo G-Dur KV 423

György Kurtág – Szigorouan Magánlevél a 80 évesnek

György Kurtág – Ligatura Y

Bohuslav Martinů – Drei Madrigale

György Kurtág – ... eine Blume für Tabea ...

György Kurtág – Vie silencieuse – Franz Emlékére

Wolfgang Amadeus Mozart – Duo B-Dur KV 424

ZWEISAMKEIT

Sonntag, 18. Dezember 2022, 18 Uhr

Gülru Ensari, Klavier

Herbert Schuch, Klavier

Wolfgang Amadeus Mozart – Sonate C-Dur KV 521

Johannes Brahms – Ungarische Tänze WoO 1 (Auswahl)

Antonín Dvořák – Slawische Tänze aus op. 72 (Auswahl)

Oğuzhan Balcı – Sarmal

Özkan Manav – Zwei anatolische Melodien

Igor Strawinsky – Le sacre du printemps

THE VOICE

Literatur und Musik

Freitag, 13. Januar 2023, 20 Uhr

Christian Brückner, Stimme

Minguet Quartett

Gustav Mahler – Ich bin der Welt abhanden gekommen

Clara Schumann – Die gute Nacht, die ich dir sage

Robert Schumann – Streichquartett op. 41, 3

Texte unter anderem von Friedrich Hölderlin, Adalbert Stifter und Rainer Maria Rilke

ENTSTAUBT

Sonntag, 5. Februar 2023, 18 Uhr

Chiaroscuro Quartet

Joseph Haydn – Streichquartett B-Dur op. 33, 4 Hob. III:40

Ludwig van Beethoven – Streichquartett f-Moll op. 95

Franz Schubert – Streichquartett G-Dur D 887

PHANTA2

Freitag, 10. März 2023, 20 Uhr

Julia Hagen, Violoncello

Alexander Ullman, Klavier

Robert Schumann – Fantasiestücke op. 73

Emilie Mayer – Sonate d-Moll op. 38

Paul Hindemith – Phantasiestück H-Dur op. 8, 2

Johannes Brahms – Sonate Nr. 2 F-Dur op. 99

GENESIS OF PERCUSSION

Freitag, 14. April 2023, 20 Uhr

Alexej Gerassimez, Percussion

Lukas Böhm, Percussion

Richard Putz, Percussion

Sergey Mikhaylenko, Percussion

Julius Heise, Percussion

Alexej Gerassimez – Creacor

Minoru Miki – Marimba Spiritual

Alexej Gerassimez – Soul of Bottle

Alexej Gerassimez – Aqua musica

Maurice Ravel – Ondine aus »Gaspard de la nuit«

Casey Cangelosi – Bad Touch

Alexej Gerassimez – Synchronisation

Eric Whitacre – Sleep

Iannis Xenakis – Rebonds B

Pjotr Iljitsch Tschaikowski – Kinderalbum op. 39 (Auswahl)

Alexej Gerassimez – Rotos

BACHS PLAYLIST

Sonntag, 14. Mai 2023, 18 Uhr

Chorwerk Ruhr

Capella de la Torre

Florian Helgath, Leitung

Alle Termine: Internationale Tanzwochen Neuss 2022/23

Stadthalle Neuss, Selikumer Straße 25, 41460 Neuss

Mittwoch, 5. Oktober 2022, 20 Uhr

ŻFINMALTA

REQUIEM FOR JULIET

Choreographie: Riccardo Buscarini

Mittwoch, 26. Oktober 2022, 20 Uhr

DYPTIK

DANS L’ENGRENAGE

Choreographie: Souhail Marchiche, Mehdi Meghari



Donnerstag, 1. Dezember 2022, 20 Uhr

NORTHWEST DANCE PROJECT

HOLD ME TIGHT LET ME GO

Choreographie: Sarah Slipper

LINGER

Choreographie: Ihsan Rustem



Donnerstag, 19. Januar 2023, 20 Uhr

SCAPINO BALLET ROTTERDAM

CASABLANCA

Choreographie: Ed Wubbe



Dienstag, 21. März 2023, 20 Uhr

GRUPO CORPO

BREU

Choreographie: Rodrigo Pederneiras

PRIMAVERA

Choreographie: Rodrigo Pederneiras



Samstag, 1. April 2023, 20 Uhr

HOFESH SHECHTER COMPANY

DOUBLE MURDER

Clowns / The Fix

Choreographie: Hofesh Shechter