Verleihung der städtischen Kunstförderpreise 2021 Am 28. Juni, 19.30 Uhr, werden die städtischen Kunstförderpreise 2021 in der Sparte Musik an Jillian Mirja Kuhn und Ursula Wienken verliehen.