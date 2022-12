Acoustic Concerts: MARIAMA & VIEUX

Mariama und Vieux, beide in Casamance im südlichen Senegal geboren, sind zwei Griots. Griot bezeichnet in Teilen Westafrikas professionelle Sänger*innen, Dichter*Innen und Instrumentalist*innen, die häufig in der Form des Gesangs traditionelle Texte vortragen und so Geschichten aus alter Zeit an nachfolgende Generationen weiterreichen.

Die Sängerin Mariama Kouyaté begann bereits im Alter von fünf Jahren zu singen. Von klein auf begleitete sie mit traditionellen Melodien des Mandingue-Stammes aus dem Süden Senegals ihre Mutter Fenda Kouyaté auf Hochzeiten und Taufen. Als sie sich dazu entschloss, Berufsmusikerin zu werden, war das für ihre Familie nichts ungewöhnliches: Musik gehört zu ihrem Familienleben dazu. Ihr Großvater Sekou Kouyaté war einer der berühmtesten Kora-Spieler Afrikas und ein berühmter Sänger. Die Stimme der senegalesischen Künstlerin ist sehr klar, von faszinierendem Timbre und einer extrem starken Ausdruckskraft.

Der Kora-Spieler Vieux Cissokho wuchs mit den Klängen des Instrumentes auf und erfuhr auf eine nahezu natürliche Weise den Umgang mit dieser westafrikanischen Stegharfe. Heute gibt er die Musik und Geschichten seiner Verwandten durch Live-Auftritte weiter, die die raue Schönheit Afrikas, die Leidenschaft des menschlichen Ausdrucks und die reiche Schönheit des Lebens zum Ausdruck bringen. Er ist ein erfahrener Musiker und Komponist, der die Musik teilt, die in seiner Seele lebt.



Vor etwa zehn Jahren begannen die beiden Künstler*innen im Senegal mit einer gemeinsamen Karriere. Bis 2015 war das Duo erfolgreich international unterwegs und feierte große Erfolge in Südostasien und Australien. Bedeutende Festivals luden die beeindruckenden Griots ein. Ihre Musik berührt und die Texte weisen durchaus aktuelle Bezüge auf, die auch die Missstände in ihrer Heimat benennen.

Mariama und Vieux leben mittlerweile in Frankreich. Begleitet werden sie von den Perkussionisten Mamour Seck und Pape Demba Cissokho sowie dem Gitarristen Issa Ndiaye.



