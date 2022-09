ZeughausKonzerte: Der besondere Abend

Das zweite ZeughausKonzert der Saison 2022/23 wird gestaltet von Patrick Hahn. Der jüngste Generalmusikdirektor im deutschsprachigen Raum gibt sich abseits vom Dirigierpult in Wuppertal äußerst schwarzhumorig und wortgewandt. Der „besondere Abend“ ist dem Chansonnier, Komponisten und Schriftsteller Georg Kreisler gewidmet. Das Publikum wird erfahren, wie gefragt und thematisch hochaktuell Kreislers Lieder, sozusagen „Publikumshits der Zeitkunst“, auch heute noch sind.

Das ZeughausKonzert findet statt am Dienstag, 4. Oktober 2022, um 20 Uhr im Zeughaus Neuss, Markt 42–44.

Wenn Patrick Hahn Georg Kreisler singt, dann spielt, witzelt und tobt er über die Tastatur und erklärt dabei, warum seine Oper die allerbeste ist, was es mit dem Musikkritiker auf sich hat und welch große Freude er hat beim „Tauben vergiften im Park“.



Zur Einführung in das Konzert führt Kulturamtsleiter Dr. Benjamin Reissenberger ab 19.15 Uhr ein Gespräch mit Patrick Hahn.



Patrick Hahn:

Der Dirigent, Komponist und Pianist Patrick Hahn wurde 1995 in Graz geboren und hat sich bereits als einer der vielseitigsten Künstler seiner Generation etabliert. Die internationale Presse bezeichnete ihn als „Shootingstar unter den Dirigenten“. Seit der Spielzeit 2021/22 ist er Generalmusikdirektor der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH. Er studierte Klavier und Dirigieren in Graz und wurde unter anderem zu Meisterkursen bei Kurt Masur und Bernard Haitink eingeladen. Neben seiner Arbeit im Bereich der klassischen Musik gilt sein Interesse sowohl den Kabarettliedern des österreichischen Satirikers und Komponisten Georg Kreisler als auch der Jazzmusik. Als Pianist erhielt er Auszeichnungen bei Jazzfestivals unter anderem in Chicago und den „Outstanding Soloist Award" der University of Wisconsin-La Crosse als bester Jazzpianist des 37th Annual Jazz Festival.



Tickets:

Konzerttickets sind erhältlich über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9, unter zeughauskonzerte-neuss.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

VRR inklusive: Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen ab dieser Saison alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

Begleitend zum Konzert stellt der Neusser Künstler Michael Rintelen Werke im Zeughaus aus.