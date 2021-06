Das erste Auto-Theater, Yoga auf dem Dach des Romaneums mit Blick auf das Quirinusmünster, Musikunterricht per Video-Konferenz: Das Jahr 2020 zwang die Neusser Kulturinstitute zur kreativen Lösungen, die der Jahresbericht Kultur 2020 aufzeigt. „Ich bin stolz, wie die Kulturschaffenden in Neuss sich dieser Herausforderung gestellt haben. Nach diesem Improvisationsschub sind wir ganz anders aufgestellt“, zeigt sich Kulturdezernentin Dr. Christiane Zangs erfreut über die gezeigte Innovationskraft.

Die 87 Seiten des Jahresberichts Kultur zeigen insbesondere, wie die Digitalisierung durch die Pandemie vorangebracht wurde: Online-Kurse der Volkshochschule, Unterricht in der Musikschule per Videokonferenz oder gestreamte Konzerte, und vieles mehr. Neben dem Start vieler digitaler Formate läutet der Bericht auch auf andere Weise eine neue Ära ein, denn es ist der letzte Kulturjahresbericht in der Amtszeit von Kulturamtsleiter Harald Müller und Kulturreferent Dr. Rainer Wiertz, die beide in den Ruhestand gehen. „Sie haben die Neusser Kultur über Jahrzehnte geprägt“, würdigt Zangs das Wirken von Müller und Wiertz.

Kulturjahresbericht 2020 zum Download

(Stand: 11.06.2021/Spa)