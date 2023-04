Kulturjahr 2022: Wirklichkeit und Utopie

Unter dem Motto „Wirklichkeit und Utopie“ ist der Jahresbericht Kultur 2022 erschienen. Gemeinsam mit dem Kulturamtsleiter Dr. Benjamin Reissenberger und Dr. Annekatrin Schaller vom Stadtarchiv Neuss hat die Beigeordnete für Schule, Bildung und Kultur Dr. Christiane Zangs den Bericht am 20. April vorgestellt. „Der Bericht ist peppig, aber auch zurückhaltend. Zudem jung, divers, witzig. Er zeigt besondere Menschen. Dabei geben die hervorragenden Fotos viele Emotionen wieder und bieten schnelle Eindrücke“, beschreibt Dr. Zangs und ergänzt: „Der Bericht zeigt nicht nur die Kultur in Neuss, die wir haben, sondern auch die Kultur, die wir machen.“

Auf insgesamt 81 Seiten berichten die 21 städtischen, aber auch nicht-städtischen Institute über das vergangene Jahr. Dabei spiegelt der Bericht auch die Corona-Pandemie, den Krieg in der Ukraine oder die Überschwemmung im Clemens Sels Museum wider. Trotz der Krisen ist der Blick in die Zukunft positiv: Bereits im vergangenen Jahr konnten Kulturbegeisterte wieder aktiv an Veranstaltungen teilnehmen und haben diese Möglichkeit auch zunehmend genutzt.

Lesen Sie den Kulturjahresbericht 2022 direkt hier als PDF!