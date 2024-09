Kulturnacht 2024

Das prall gefüllte Programm der diesjährigen Kulturnacht hält viele Überraschungen, Entdeckungen und seltene Gelegenheiten bereit. 23 Kultureinrichtungen präsentieren an 22 unterschiedlichen Orten Beiträge aus den Bereichen Kunst, Musik, Tanz, Theater, Literatur, Alltagskultur, Film und Geschichte. Ein Blick hinter die Kulissen der zahlreichen Kulturinstitutionen ist hierbei in jedem Fall lohnenswert. Dabei steht das Mitmachen – die Interaktion – im Fokus vieler Angebote. Kultur zum Anfassen und Gestalten ist in dieser Form eine außerordentliche Gelegenheit, um dem Kunstschaffen in Neuss ganz nah zu kommen.

Mit kreativen Workshops, exklusiven Sonderführungen, Ausstellungen, Lesungen, Comedy, Clownerie, Musical, Theater und Performances ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das Programm der Kulturnacht richtet sich ausdrücklich an alle Menschen, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich und nahezu alle Angebote sind kostenfrei und beliebig miteinander kombinierbar.

Auch für Kinder und Jugendliche gibt es zahlreiche Möglichkeiten, neue Dinge auszuprobieren und spannende Erfahrungen zu machen, sei es beim virtuellen City-Hopping, beim Schwertfechten, beim Gaming oder einem Walk-in-Workshop. Die unterschiedlichen Kulturorte lassen sich per Spaziergang oder mit dem Fahrrad entdecken.

Alle Details zum Programm sind in der Programmbroschüre der Kulturnacht zu finden, diese ist auch online abrufbar unter kulturamt-neuss.de/kulturnacht.

Stand: 12. September 2024