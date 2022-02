Kunstförderpreis

Stadt Neuss schreibt Kunstförderpreise aus

Die Stadt Neuss hat die diesjährigen Kunstförderpreise ausgeschrieben. Bewerben können sich Künstlerinnen und Künstler, die in Neuss leben, arbeiten oder einen wesentlichen Bezug zur Stadt haben, etwa durch einen langjährigen Schulbesuch oder die Teilnahme an mehreren Kursen der Schule für Kunst und Theater (Kulturforum Alte Post). Die Altersgrenze für die Bewerberinnen und Bewerber liegt bei 35 Jahren, außer sie sind aktuell noch an einer Hochschule eingeschrieben. Dotiert sind die beiden Kunstförderpreise mit jeweils 3.000 Euro.

Kunstschaffende, die eine Bewerbung einreichen möchten, müssen zunächst beim Kulturamt der Stadt Neuss den Bewerbungsbogen per E-Mail an kulturamt@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131-904118 anfordern. Zur Beurteilung der künstlerischen Fähigkeiten können beispielsweise Kataloge, Broschüren, Flyer, Modelle oder Originalarbeiten eingereicht werden. Außerdem wird um die Vorlage von zwei Gutachten gebeten. Eines sollte dabei nach Möglichkeit von einer Professorin oder einem Professor einer Hochschule verfasst sein. Allgemeine Informationen zum Wettbewerb oder zum Ablauf der Bewerbung können telefonisch unter der Rufnummer 02131-904118 erfragt werden. Die vollständigen Unterlagen müssen bis spätestens Donnerstag, 30. Juni 2022, eingereicht werden.

Die Vergabe der Preise erfolgt durch den Kulturausschuss auf Empfehlung einer Fachjury. Der Jury gehören in diesem Jahr Michael Ziege (Vorsitzender Kulturausschuss), Stefan Crefeld, (Stellvertretender Vorsitzender Kulturausschuss), Martin Flecken (Mitglied Kulturausschuss), Dr. Christiane Zangs (Beigeordnete für Schule, Bildung und Kultur), Christiane Maria Schneider (Kunsthistorikerin) und Nicole Miller (Designerin) an.

Die Stadt Neuss schreibt jedes Jahr zwei Kunstförderpreise aus. Im jährlichen Wechsel werden Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen „Musik und Darstellende Kunst“ oder „Bildende und Gestaltende Kunst“ gefördert und ausgezeichnet.



