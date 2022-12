Kunstförderpreisverleihung 2022

Die Kunstförderpreise 2022 der Stadt Neuss verlieh Bürgermeister Reiner Breuer am vergangenen Donnerstag, 15. Dezember 2022, im Rahmen der 75. Jahresausstellung im Kulturforum Alte Post. Im Bereich der Bildenden Kunst wurden die Fotografin Katharina Ley und der interdisziplinär arbeitende Künstler Nils Levin Sehnert ausgezeichnet. Der Kunstförderpreis in der Sparte Gestaltende Kunst ging an die Illustratorin Christina S. Zhu. Alle Preise sind mit einem Betrag in Höhe von 3.000 Euro dotiert und sind auf Empfehlung einer Fachjury durch den Kulturausschuss des Rates der Stadt Neuss vergeben worden.

Im Rahmen der Verleihung führte Christiane Schneider, Kuratorin und Kunsthistorikern, in das Schaffen der Künstler*innen ein. Der Vorsitzende des Kulturausschusses und der Jury, Michael Ziege, sprach zur Arbeit der Jury.

Katharina Ley wurde im Jahr 1995 in Neuss geboren. Sie studiert an der Folkwang Universität der Künste in Essen im Fach Fotografie. Nils Levin Sehnert, geboren 1994 in Düsseldorf, arbeitet in seinem Atelier in Neuss und studierte bei Katharina Grosse und Rita McBride an der Kunstakademie Düsseldorf. Im Jahr 2020 bekam er von letzterer den Meisterschülerbrief. Christina S. Zhu, geboren 1994 in Bochum, verfügt über den Master of Arts der Universität der Künste Berlin im Fach Visuelle Kommunikation. Zuvor erwarb sie den Bachelor of Arts im Fach Design an der Münster School of Design, Münster.

Der Jury gehörten Michael Ziege, Vorsitzender des Kulturausschusses der Stadt Neuss und der Jury, Christiane Schneider, Kunsthistorikerin und Kuratorin, Nicole Miller, Designerin, Stefan Crefeld, stellv. Vorsitzender des Kulturausschuss der Stadt Neuss, Martin Flecken, Mitglied Kulturausschuss der Stadt Neuss sowie Dr. Christiane Zangs, Kulturdezernentin der Stadt Neuss, an.

