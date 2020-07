Kunstrasen für Reuschenberg

Mit dem ersten Spatenstich fiel jetzt der Startschuss für den Neubau eines Kunstrasen-Fußballplatzes auf der Bezirkssportanlage der TuS Reuschenberg. Bürgermeister Reiner Breuer, Dezernent Christoph Hölters und Uwe Talke, Amtsleiter des städtischen Sportamtes, trafen sich mit Vertretern des Vereins und der beteiligten Baufirmen aufgrund der Corona-Pandemie zunächst nur im kleinen Kreis.

Der bisherige Tennenplatz in Reuschenberg wird nun zu einem Kunstrasenplatz umgebaut, der optimale Spielbedingungen bietet. Neben dem neuen Spielfeld werden außerdem sechs neue Flutlichtmasten mit LED-Beleuchtungen installiert. Auch wird ein Grundwasser-Brunnen errichtet, der zukünftig die Bewässerung des Sportplatzes und der angrenzenden Tennisplätze sicherstellt. Die Fertigstellung der rund 925.000 Euro teuren Maßnahme ist für Ende Oktober vorgesehen.

Die im Rahmen der Baumaßnahme ebenfalls geplante bessere Ausleuchtung der Trainings-Rasennebenflächen und deren maßvolle Vergrößerung dienen der zusätzlichen Steigerung der Trainingsmöglichkeiten. Die Errichtung des Brunnens und die damit verbundene Versorgung der gesamten Sportanlage einschließlich der Tennisplätze amortisieren sich nach circa drei Jahren.

Der Verein zeichnet sich vor allem durch seine gute Jugendarbeit aus. Ein Großteil der insgesamt rund 800 Mitglieder spielt Fußball in den Jugendmannschaften. Titel und Medaillen wurden dabei in nahezu allen Altersklassen gewonnen, Prunkstück ist die derzeitige A-Jugend, die in der Niederrheinliga auf Punktejagd geht. Die erste Mannschaft der Senioren spielt derzeit in der Kreisliga B.