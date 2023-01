Kunststudium geplant? Ab zur Mappenberatung!

Noch bis zum 16. Januar kann man sich zur Mappenberatung in der Alten Post anmelden. Dieses Angebot ist für angehende Kunststudentinnen und -studenten besonders interessant, denn solch eine Mappe benötigen sie für ihre Bewerbung an einer Fachhochschule oder Kunstakademie. Dozentin Anke Jüngels unterstützt die Teilnehmenden mit Tipps und viel praktischer Orientierung. Die Mappe sollte die vorhandenen Fähigkeiten möglichst optimal präsentieren. Darum sollen auch sämtliche bereits erstellte Arbeiten zum Kurs mitgebracht werden. Die Expertin kann Fragen zur richtigen Bewerbung, zu unterschiedlichen Studiengängen, Bildungswegen und Chancen beantworten. Alle Teilnehmenden werden individuell beraten. Ihre mitgebrachten Arbeiten werden besprochen und analysiert. Zudem werden praktische Arbeitsaufgaben gestellt, deren Ergebnisse die Mappe komplettieren und ein individuelles Profil unterstützen sollen. An diese Aufgaben wird innerhalb des Kurses unter Anleitung gearbeitet. „Hausaufgaben“ werden erteilt und beim Folgetreffen besprochen. Das Angebot findet am 20./21. Januar und am 3./4. Februar statt, an den beiden Freitagen von 17 bis 20 und samstags von 10 bis 15 Uhr. Weitere Infos und Kontaktmöglichkeiten unter www.altepost.de