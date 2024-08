LAGA-Gefühl beim ParkSommerfest

Anlässlich des anstehenden Baubeginns feierte am Sa., 17. August 2024 der Mitmachverein Grünes Herz -Bürgerpark Neuss e.V. ein Parksommerfest und stimmte die Besucherinnen und Besucher auf den neuen Bürgerpark ein. Die Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH war mit dabei und informiert über ihre Pläne.

„Heute werfen wir einen Blick in die Zukunft. In 607 Tagen eröffnen wir hier die Landesgartenschau in einem einzigartigen Bürgerpark“, so Bürgermeister Reiner Breuer.