Landesweiter Warntag

Die Stadt Neuss nimmt am landesweiten Warntag am Donnerstag, 11. März 2021, teil. Um elf Uhr werden die 21 Sirenen in Neuss ertönen. Es beginnt mit einem einminütigen Dauerton, dieser bedeutet "Entwarnung". Fünf Minuten später erfolgt dann ein einminütiger an- und abschwellender Dauerton, dieser ist der eigentliche Warnton. Weitere fünf Minuten später erfolgt dann erneut ein einminütiger Dauerton.

Beim Warntag wird über verschieden Medien die Warnung der Bevölkerung erprobt. Die Stadt Neuss baut ihr Sirenennetz zur Zeit noch auf, geplant sind insgesamt 39 Sirenen, die das gesamte Stadtgebiet abdecken werden.