Landesweiter Warntag 2023

Am 9. März wird wie jedes Jahr ein landesweiter Warntag durchgeführt, an dem auch die Feuerwehr Neuss teilnimmt. Um im Fall einer Gefahr möglichst viele Menschen zu erreichen, werden Warnungen über viele verschiedene Wege verbreitet. Die Wichtigsten sind Radio und Fernsehen, die Sirenen der Stadt Neuss, die Warn-App NINA und auch das neue Warnmittel Cell Broadcast. Am kommenden Donnerstag (9. März 2023) werden daher eben diese Warnmittel getestet und zeitgleich um 11 Uhr ausgelöst. Auch die Sirenen der Stadt Neuss werden um 11 Uhr stadtweit zu hören sein. Die Tonfolge zum Nachhören und weitere Informationen gibt es hier.

Die Feuerwehr Neuss nimmt im Rahmen des landesweiten Warntages Feedback zur Wahrnehmbarkeit der 32 Sirenen im Stadtgebiet sowie dem Empfang der Cell Broadcast Meldung über eine Website entgegen. Auf dieser Seite können alle Bürgerinnen und Bürger anonym die Wahrnehmbarkeit der Sirenen bewerten, der Feuerwehr Feedback geben und den Empfang von Cell Broadcast Warnungen zurückmelden.

Erstmals können im Zuge des Warntages landesweit auch Stadtwerbetafeln zur Bevölkerungsinformation angesteuert werden. Im Rhein-Kreis soll dies an vier Standorten in Neuss geschehen - am Hammfelddamm, am Bahnhof sowie an zwei Standorten im innerstädtischen Bereich.

(Stand: 08.03.2023)