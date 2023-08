Landrat und Bürgermeister unterzeichnen Ordnungspartnerschaftsvertrag

Am Donnerstag, 17. August 2023, haben Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeister Reiner Breuer einen neuen Ordnungspartnerschaftsvertrag unterzeichnet. Zielsetzung ist es, die Sicherheit und Ordnung der Bürgerinnen und Bürger in Neuss zu gewährleisten.

Wer genau hinschaut, der kann sie im Stadtbild von Neuss erkennen: Die Ordnungspartnerschaft zwischen der Kreispolizei und dem Kommunalen Service- und Ordnungsdienst, kurz KSOD. Beide Ordnungspartner führen seit einigen Jahren gemeinsame Streifengänge durch.

„Die gemeinsamen Streifengänge erhöhen die Sichtbarkeit und helfen damit, das subjektive Sicherheitsgefühl zu verbessern. Dieses ist neben der objektiven Sicherheitslage, die sich in den letzten Jahren verbessert hat, auch maßgeblich für die Lebensqualität und das Wohlbefinden in unserer Stadt“, so Bürgermeister Breuer.

Der Vertrag beinhaltet als einen Baustein die Einrichtung einer gemeinsamen Anlaufstelle von Kreispolizei und KSOD im Bereich der Neusser Innenstadt. Diese wird ihren Platz im Kundencenter der Stadtwerke Neuss auf der Krefelder Straße finden. Sie wird von montags bis samstags für jeweils vier Stunden geöffnet sein. „Wir wollen zunächst in einem einjährigen Testlauf schauen, wie die Anlaufstelle angenommen und frequentiert wird. Eines ist klar, wer in Neuss die 110 anruft, bekommt Hilfe und das ganz unabhängig von der Uhrzeit oder dem Wochentag“, so Landrat Petrauschke abschließend.

Um die Abstimmung zwischen den Vertragspartnern sicherzustellen, wird ein regelmäßig tagendes Strategiegremium eingerichtet, das sich aus Vertretern der Stadt Neuss und der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss zusammensetzt. Die Arbeit soll transparent für die Öffentlichkeit und die Politik gemacht werden.

Den Vertrag zur Ordnungspartnerschaft finden Sie hier.

Stand: 21. August 2023