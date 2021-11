A Night in White Satin

Bereits zum siebten Mal präsentiert sich SINFO!, das Jugendsinfonieorchester der Musikschule unter der Leitung von Ralf Beckers zusammen mit der Band "Fun" rund um WDR4-Moderator Günter vom Dorp bei diesem attraktiven Konzert im Zeughaus.

Klassik meats Pop: neben Werken der Klassik erklingen Giganten der Popmusik im großartigen Orchestersound. Karten zum Preis von 28,-€ plus Vorverkaufsgebühr für dieses Benefizkonzert sind in der Tourist-Information am Büchel erhältlich. Veranstalter ist der Verein "Himmelblaue Traumfabrik". Bei dem Konzert gelten aktuell die 2-G-Regeln: eine Bescheinigung über die vollständige Impfung (mind. 14 Tage vor dem Konzert) oder der Nachweis der Genesung durch ein positives PCR-Testergebnis bzw. die Bescheinigung einer Covid-19-Erkrankung (max. 6 Monate alt). Bitte bringen Sie den entsprechenden Nachweis zur Veranstaltung mit, ansonsten können wir keinen Zutritt gewähren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.himmelblaue-traumfabrik.de